澳洲草莓藏針引恐慌 　50歲女嫌被捕後遭起訴

澳洲草莓藏針事件引發全國食安恐慌，警方今天表示，經過「繁複」調查，一名50歲女子被捕後，已遭檢方起訴。

超市裡販售的盒裝草莓9月驚傳遭人藏入縫衣針後，昆士蘭省當局懸賞高額破案獎金，澳洲政府也宣布延長刑期，懲罰這類犯罪行為。

一名男子9月食用草莓後，因胃部疼痛到醫院治療，使得草莓藏針事件首度曝光，全國各地隨後又發生超過100起類似案件，而遭人藏入大頭針或縫衣針的水果大多是草莓。

除了澳洲，鄰國紐西蘭也傳出一起草莓藏針事件。

警方表示，「經過繁複…與大規模調查」後，這名50歲女性今天被控7項汙染商品罪名。

昆士蘭省偵緝督察長瓦克爾（Jon Wacker）在聲明中說：「這是一起重大且史無前例的警方調查行動，過程相當繁複。」

「昆士蘭警方已掌握相當充分的證據，足以確保將犯人繩之以法。」

美聯社報導，這名女子明天將在布里斯本（Brisbane）法院出庭受審，每項罪名最高可判10年徒刑。不過，警方並未公布她的犯案動機。

這起食安危機促使各超市將草莓下架，果農也被迫銷毀大批滯銷的草莓。

昆士蘭草莓種植者協會（Queensland Strawberry Growers Association）發言人羅林（Jennifer Rowling）樂見警方起訴嫌犯的消息，還說這場危機「嚴重衝擊」昆士蘭省的草莓農。

她告訴澳洲廣播公司（ABC）：「不過，令人不安的是起訴罪名僅與6或7盒盒裝草莓有關，證實大多數事件都是模仿或誤傳。」