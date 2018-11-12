紀念一戰結束百周年　法總統馬克宏當面痛批川普

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）法國總統馬克宏、美國總統川普、俄國總統普亭、德國總理梅克爾等超過60位全球領袖，當地時間11日在巴黎凱旋門參加第一次世界大戰結束一百周年紀念活動。

馬克宏在20分鐘的致詞中公開表示，一個國家若只重視自身利益不顧他人，將使國家最珍貴的道德價值淪喪。馬克宏強調，國家主義其實是對愛國主義的背叛( a "betrayal of patriotism")。馬克宏同時呼籲各國領袖攜手，「為和平奮戰」。

這番說法宛如公開訓斥美國總統川普、俄國總統普亭和其他重視國家主義領袖們。尤其川普日前才公開宣稱他自己是國家主義者(“nationalist”)。

巴黎十一日下著雨，馬克宏和其他各國政要撐著黑傘，走向凱旋門參加紀念儀式，巴黎眾多教堂鐘聲齊鳴。

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川普總統在這次活動中多數時候是獨來獨往。其他國家領袖都是前往艾里賽宮，和馬克宏伉儷一起搭乘巴士抵達凱旋門。川普則自行搭車前往，俄國總統普亭也是自行到場，比川普還晚到。

川普10日因下雨無法搭乘直升機，臨時取消造訪巴黎郊區一戰陣亡美軍公墓，招致不少批評。

11日英國、澳洲、紐西蘭、印度等派兵參加一戰的國家，也都分別舉行儀式，緬懷在浩劫中犧牲的軍人。

英國BBC報導，這場從1914年進行到1918年的大戰，造成約970萬軍人陣亡，一千萬平民喪生。參戰國在法國東北部簽署停戰協定( Armistice of 11 November 1918 ，又稱康邊停戰協定--Armistice of Compiègne) ，自巴黎時間1918年11月11日上午11時開始生效，象徵第一次世界大戰結束。

川普11日在巴黎近郊一處美軍墓園( Suresnes American Cemetery)，追悼一戰陣亡美軍。美聯社