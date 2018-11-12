柏林愛樂亞洲巡演　14日首前往高雄衛武營

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）柏林愛樂第五度來台，此次由客席指揮杜達美領軍亞洲巡演，將於台灣帶來三場音樂會，也是首度於高雄衛武營演出的國際樂團。

綜合媒體報導，第五度來台的柏林愛樂，此次領軍的為國際一線指揮、來自委內瑞拉的客席指揮杜達美（GustavoDudamel），他於亞洲巡演宣傳短片裡提到，嚐過許多中華料理及台灣菜，這次希望吃到道地台灣美食。

杜達美日前抵台，11日起率領柏林愛樂帶來三場音樂會，分別是11及13日在台北國家音樂廳，14日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳。

柏林愛樂過去的演出由首席指揮拉圖率領，這次由客席指揮率領柏林愛樂亞洲巡演，對團員而言是難得又少見的機會，頗為期待。

杜達美於1981年出生於委內瑞拉，是南美洲第一位打進國際樂壇的超級指揮家，目前是洛杉磯愛樂樂團藝術總監，也是柏林愛樂客席指揮。

這次將在13日音樂會當中登場的次女高音塔瑪拉．芒福德曾參與大都會歌劇院超過140場演出，塔瑪拉在這個樂季與克里夫蘭管弦樂團、芝加哥交響樂團、洛杉磯愛樂共同演出，更受柏林愛樂邀請一起亞巡。

此次，柏林愛樂亞洲巡演共3站，首站泰國、接著移師台灣、下一站再到中國。出發前，柏林愛樂特為亞洲巡演拍短片，片中由法國號手莎拉威利斯（Sarah Willis）客串主持人訪問杜達美。

外界認為生活多彩多姿的音樂家和指揮家，時常在世界各地巡演，然而威利斯卻表示，音樂家每到一個地方就是機場、飯店、音樂廳，如果幸運的話，會有一間不錯的餐廳。

同樣喜歡美食的杜達美也提到，他在洛杉磯吃過很棒的中華料理和台灣菜，希望到這次有機會接觸到道地的台灣美食。

杜達美表示，每到一個城市待的時間雖然不長，但他還是盡可能找時間到處走走，「你必須探索這個地方，每一個地方總是會在演出的當下，釋出一個訊息給你，這會讓你的演奏變得不太一樣」。

杜達美提到，音樂不是靜止不變的 ，我們不是在創造每一個夜晚都相同的東西，從昨晚到今晚的音樂會，不會是一樣的。

此次，愛樂也首度造訪高雄衛武營，成為第一個於該地演奏的國際樂團。昨（11）晚在台北國家音樂廳的表演全場滿座。上半場的伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》與下半場的馬勒《第五號交響曲》精彩度破表，柏林愛樂的音色在杜達美指揮下更為自由明亮，也讓這次柏林愛樂訪台之行更加獨特。