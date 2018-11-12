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今日空氣品質拉警報　中南部12測站亮紅燈

今（12)日中南部地區空氣品質仍不理想，超過30個測站空氣品質達到有害等級，其中有12測站更達「紅色警示」等級。

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/11/12 10:41

12日上午10時為止各地空氣品質狀況。圖片來源: 環保署官網

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到擴散條件不佳、污染物容易累積影響，今（12)日中南部地區空氣品質仍不理想，超過30個測站空氣品質達到有害等級，其中有12測站更達「紅色警示」等級，提醒民眾注意。

行政院環境保護署空氣品質監測網上午9時更新資訊，中南部地區空氣品質，有超過一半測站顯示為「橘色提醒」及「紅色警示」等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。(空氣品質指標AQI如上圖，標示說明如下。）

資料來源:  環保署官網

達到「紅色警示」等級的12測站包括麥寮、嘉義、新營、安南、台南、橋頭、鳳山、楠梓、仁武、左營、前金及前鎮。

中央社引述環保署表示，今清晨風速偏弱，有助污染物累積，下午東北風增強，東北風挾帶境外污染物影響，北部地區短時間可能達「橘色提醒」等級，至於中部以南地區由於位於下風處，擴散條件不佳。

環保署預估，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，中部、高屏空品區以及馬祖、金門以及澎湖地區為「橘色提醒」等級，其他地區則為「普通」至「良好」等級。

環保署表示，因應雲嘉南空氣品質不佳，台電也預擬台中電廠降載減排，可減排時段為上午7時至下午4時，降載量共1350MW，含歲（檢）修1100MW（G2、G8）、非歲（檢）修250MW（G3、G4、G9）。
空氣品質
測站
紅色警示

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