外交安全對話美國務卿讚「民主台灣」  中嗆不惜一切反分裂

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國和中國第二輪外交與安全對話日前在華府召開，針對中國國防部長魏鳳和威脅不計一切代價防止台灣從中國分裂出去，美國務院事後發表聲明稿，重申對美國「一中政策」的承諾，反對任何一方改變現狀的單方面行動，包括訴諸武力或脅迫。

綜合媒體報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長馬提斯（James Mattis）9日在華府擔任東道主，與中共中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和，舉行第二輪美中「外交安全對話」，為兩國即將在本月底阿根廷G20峰會上的「川習會」做準備。

蓬佩奧會上主動提到台灣問題，表示美國與「民主的台灣」關係緊密，而美國長期以來的「一中政策」沒有改變，但美國也關注到中國加大力度壓迫他國，限制台灣的國際空間。

楊潔篪回應，稱中國堅定不移地維護自己的主權和領土完整，「一中原則」是中美關係的政治基礎，台獨勢力及其分裂活動是對台海和平穩定的最大威脅，美國應該要就此認清，中國敦促美國恪守「一中原則」和中美三個聯合公報，謹慎處理與台灣有關的問題。

魏鳳和分貝拉高，指台灣是中國不可分割的一部分，實現統一是共產黨和國家的使命，威脅美國若台灣從中國分裂出去，將像當年美國南北戰爭一樣，不惜任何代價，維護中國主權。

美國國務院事後發表聲明指出，指美國根據「台灣關係法」和「三個聯合公報」，重申對美國「一中政策」的承諾，並呼籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，美國反對任何一方改變現狀的單方面行動，包括訴諸武力或脅迫。