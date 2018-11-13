〈財經主筆室〉月底G20 將成川習二人為中美貿易戰畫句點的最後下台階

和碩上周舉行的法說會中，總經理廖政賜坦言中美貿易戰短期還沒特別影響，真正影響會在明年發生。這席話不僅令法人圈相當擔憂明年國際景氣外，美中貿易戰演變至今，美中兩強領袖川普、習近平都有說不得的壓力，全球關注月底G20場子的川習會，對川習兩人來說也許是最後下台階。

美中貿易開戰，雙方不斷加碼，面對此一發展，美中以外的各國大都以「影響不大」來安撫國民，但如今科技發達及交通運輸方便性，全球早成世界村，美中兩大國打架怎麼不會波及周邊國家呢？就像國際間一致指出台灣是全球曝險最高的國家，台灣經濟部一貫標準答案卻都是「對台灣影響有限。」讓不少企業私下憂心是否太樂天。

美中貿易戰演變至今，兩強領袖似乎也都有點下不了台，繼續下去都有巨大壓力得承受。以美國來說，美國政府官員為第一波中國產品徵收關稅費勁心機，主要集中在企業購買商品之內，如飛機零件和工業機械，它們通常不會出現在商店貨架上，避免讓消費者立即看到他們購買的產品出現漲價。川普對中國商品最新一輪徵收關稅，終將把原本還是遠遠觀望的美國消費者拖進這場貿易戰中。

如果美中歧見無法解決，接下來美中貿易戰場就會在Walmart、Best Buy、REI和Costco的賣場裡展開，除了近1000種食品外，最可能驚動美國消費者的是電腦和沙發，購買新電腦或沙發對於大多數美國人來說是一大筆開支，這次徵收名單中除電腦產品，也有價值近300億美元的傢具，提高關稅將讓消費者推遲購買，將降低消費影響經濟，當全民對物價上漲有感時，將反過來檢討川普政策，似乎遠離徵收關稅所宣稱的理由～即打擊中國的高科技產品！

中國美國及上海商會對430家在華美企業問卷調查，為應對貿易戰，35%受訪企業已把生產基地從中國轉移到東南亞等其它國家，或正在考慮這麼做，31.1%延後或取消在中國的投資，約30%企業正在調整供應鏈，還有約30%企業試圖在中國以外市場獲零組件或進行組裝。除了美國企，日本、韓國及台灣的企業也正在或者正在考慮把生產鏈從中國遷移出去。

外資工廠遷出中國最直接的影響就是會造成工人失業。據統計，外商撤資可能造成4500萬人失業，再加關聯的上游供應商，涉及的就業人口應該有上億人，這些人一旦失業，再加上現在中國經濟下滑，找工作不易，時間一長這些人就會成為社會的一個火藥桶，經濟問題最後有可能演化成中國社會問題，社會矛盾激化到一定程度，中共面臨內憂外患，處理不當也許會造成目前當權者垮台。

這批關稅不會在幾個月內生效，如果美國和中國能夠解決分歧，它可能根本不會發生，最快解決分歧的時間點就是月底G20的川習會上，在陸續有國際企業對美中貿易戰影響頻頻表示擔憂，以及世界財經專家不斷對貿易戰升溫提出警示下，希望美中兩強領袖能夠聽到這些聲音，冀望此次川習會能對貿易糾紛有轉圜餘地，除了可以緩和各界悲觀情緒外，也讓兩位強人能夠找個台階下。