赴馬祖探非洲豬瘟防疫情形　陳明通：防疫如同作戰

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國非洲豬瘟疫情持續擴散，大陸委員會主任委員陳明通（11）日前往鄰近福建省的馬祖視察，表示防疫如同作戰，政府以大敵當前的警戒態度，要防堵疫病傳入臺灣。

根據陸委會新聞稿，陳明通今日赴馬祖巡視小三通及非洲豬瘟防疫工作，在連江縣港務處長林志豐陪同下，前往白沙港及福澳港小三通入境通關查驗區，實際瞭解旅客通關查驗、防檢疫、安全檢查等執行情形。

陳明通表示，中國的非洲豬瘟疫情已擴散至福建省莆田市，由於與金門、馬祖距離相近，疫情經由小三通方式侵入的風險升高，而防疫如同作戰，相關部會應以「超前部署」、「大敵當前」的最高警戒態度，共同防堵疫病傳入。

非洲豬瘟是豬隻急性及惡性傳染病，死亡率達100%，且無疫苗或藥物可治療，唯一的方法僅有將疫病阻絕於境外。

日前，行政院長賴清德便指示財政部、陸委會、交通部、內政部，以及各地方政府全力配合農業委員會，加強邊境檢疫與查緝。並透過航空公司及小三通航運業者，針對赴中國及自中國入境臺灣的旅客逐一落實宣導。

此外，陳明通也指出，政府對於小三通先試先行的政策並未改變，也十分關心馬祖的經濟發展。

陳明通提及，對於馬祖鄉親所關切小三通往來事項，包括航運業者虧損補貼制度化、設籍馬祖之漁船許可航行至中國、中國團體旅客人數限制等，行政院已於7月17日修正發布「試辦金門馬祖與大陸地區通航實施辦法」，放寬相關規定，將有助離島地區產業及觀光發展。

不過陳明通也強調，馬祖與中國地理位置鄰近，在各項交流放寬之後，有關安全管理及防檢疫等措施亦應同步強化，以免衍生相關問題。