龍山寺保安宮皆入列　臺國定古蹟達100處

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）歷經逾半年的審議程序後，文化部將於明日（12）公告艋舺龍山寺及大龍峒保安宮為國定古蹟，分別列為第99處及第100處國定古蹟，屆時臺灣的國定古蹟將累計達到100處。

根據《聯合報》報導，文化部長鄭麗君3月間便表示將啟動臺北中山堂、艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、欽差行臺，以及高雄打狗英國領事館官邸、旗後砲臺等市定古蹟的審議程序。

此次列為國定古蹟的艋舺龍山寺及大龍峒保安宮皆是臺北市著名的廟宇，除了固定有虔誠祭拜者到寺廟參拜外，也是國內外旅客經常造訪的景點，每逢假日人潮便絡繹不絕。

根據龍山寺官網介紹，龍山寺由清朝時期移民來臺的漢人於1738年興建，並迎請福建省晉江縣安海龍山寺觀世音菩薩分靈來臺，過去不僅是居民信仰中心，舉凡議事、訴訟等均祈求神靈公斷。

曾歷經多次修築，在1985年間，政府公告龍山寺為國家保護之二級古蹟。龍山寺也時常與國立故宮博物院及中正紀念堂並列為國際觀光客來臺旅遊的三大名勝。

而根據臺北市政府觀光傳播局資料，保安宮建於1742年，並於1805年重建，主要祭祀保生大帝，俗稱「大浪泵宮」或「大道公廟」。

► 大龍峒保安宮（照片來源：Wikimedia Commons）

保安宮以廟宇的精緻裝飾藝術文明，如石獅、龍柱、花鳥、剪黏、泥塑、交趾陶、木雕、彩繪壁畫等，這些遠近馳名的藝術瑰寶，相當具有歷史及藝術的價值。

近年來，保安宮已從地方公廟轉型為集宗教、文化、教育、藝術於一身的廟宇，對於大同區地方文化的活化，也產生深遠的影響。