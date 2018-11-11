張雨生、朱宗慶御用編曲！櫻井弘二透過音樂正面迎未來

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）日籍音樂家櫻井弘二（Koji Sakurai）來台已25年，正值天命之年的他已累積豐碩作品，並曾和許多知名歌手合作。同時身為朱宗慶打擊樂團御用編曲兼知己酒友的櫻井弘二，更將於12月一同推出音樂會《有一種嚮往 あこがれ》，盼聽眾帶著滿懷憧憬的心迎接2019年的到來。

現年50歲的櫻井弘二才華洋溢，笑稱自己的日文名「Koji Sakurai」發音與當時流行的通訊設備「摳機」類似。十分幽默的他畢業於美國美國柏克萊音樂學院，來台前曾任NHK音樂總監，25年前因朋友相約踏上台灣這塊土地，開始到處結交志同道合的朋友玩音樂。

初來台灣的櫻井弘二完全不會說中文，便報名中文課從ㄅㄆㄇ開始學起，沒想到兩個禮拜就宣告放棄，改使用英文與大家溝通。現在中文十分流利的他，背後功臣都歸功於現任老婆兼經紀人姍姍。



櫻井弘二（左）將攜手朱宗慶打擊樂團，於12月推出音樂會《有一種嚮往 あこがれ》（右為姍姍）（圖/台灣英文新聞Lyla）

比較日本與台灣的生活，櫻井弘二表示，在日本有許多規矩及限制，因此他更喜歡在台灣生活的自由自在。時常笑容滿面且為人隨和的櫻井弘二，也認識許多音樂人好友，其中最廣為人知的，就是過去和「小寶」張雨生的友誼。

櫻井弘二在因緣際會下認識張雨生，被對方的才華吸引攜手創作許多知名歌曲，包含《我期待》、《卡拉OK，台北，我》。此外另外，櫻井弘二也曾與陶晶瑩、張惠妹、王力宏等人合作。

櫻井弘二與張雨生的事業高峰為合作果陀劇場1997年的音樂劇《吻我吧娜娜》，有趣的是，完全沒有看過音樂劇的兩人，卻於首演時獲得熱烈的評價。櫻井弘二回憶過往說道，那時他連音樂劇是什麼都不知道，加上網路不如現在發達，他和張雨生可是拼命搜集資料做足功課，並相約完成演出後要一起去紐約看音樂劇，而演出當晚的掌聲是他這輩子聽過最大的，這讓他十分感動。

《吻我吧娜娜》爾後竟也變成「吻我吧姍姍」，曾任職於果陀劇場的姍姍因為工作認識櫻井弘二，她不僅是賢內助兼經紀人，當初也是她替櫻井弘二在大學找到穩定的教職工作，並且教他說一口流利中文，夫妻倆感情甜蜜，生活中也少不了許多爆笑的小事。

櫻井弘二說道，他們曾一起養一隻狗，那時候他的中文還不是很好，所以常常都是聽姍姍跟小狗說話時在一旁邊聽邊中文，像是「手手」、「腳腳」等，而他也理所當然的套用到教學裡，有一次在課堂上，他跟同學說有問題要「舉手手」，當時他只察覺到同學表情怪怪的，但卻沒有想這麼多，直到有一天姍姍意外發現這件事後跟他解釋，恍然大悟的櫻井弘二才覺得真是又尷尬又好笑。

來台的第10年，櫻井弘二遇見了當時於朱宗慶打擊樂團擔任木琴手的吳珮菁，儘管那時候他對於木琴一竅不通，但吳珮菁仍請他編寫一首以木琴為主的曲子，還表示「你寫什麼，我就會試著打」。

笑稱自己是做「服務業」的櫻井弘二也不負眾望地完成編曲，這首曲目後來出現在2003年「粉月亮音樂劇場」跨界製作的《紅色薩拉邦》，這段合作也開啟了櫻井弘二與朱宗慶打擊樂團的一段奇妙緣份。

櫻井弘二與樂團團員在藝術與生活的交集層面甚廣，又因為志同道合、交流不斷，而激盪出不少作品的創作靈感。舉例來說，櫻井弘二與資深團員何鴻棋同為1968年（57年次）生，2008年的某一冬日，兩人深夜長談後，櫻井弘二便以5跟7這兩個數字的相關元素寫了一首爵士鼓協奏曲《5*7》，當作為友誼留下紀錄。

朱宗慶打擊樂團與櫻井弘二培養出深厚的友誼及默契，自2007年至今，每一年朱宗慶打擊樂團所推出的音樂會，櫻井弘二皆會參與並貢獻心力，而在櫻井弘二累積中的作曲作品裡，又以朱宗慶打擊樂團的委託創作為數最多。

與團員十分熟悉的櫻井弘二，對於每個人的專長皆了然於心，也因此朱宗慶樂團邀請櫻井弘二擔任將於12月登場的歲末音樂會《有一種嚮往》的音樂統籌。櫻井弘二表示，相較於編曲，音樂統籌代表肩負更大的責任，必須全盤的規劃，而非只需擔心一首歌的編制。

櫻井弘二說明，編曲時他腦中都有畫面，也因為和大家認識許久，所以知道每個人適合的樂器，大家都很有默契。《有一種嚮往》富含有快有慢的節奏起伏，象徵人生旅途中的境遇，氣氛設定為與好友相聚的歡樂時光，卻也同時充滿層次感。

《有一種嚮往》將於12月1日在台北國家音樂廳登場，接著移師台中及高雄，藉由「故事」和「旅程」兩概念，涵蓋電影、小說、神話、童話等主題，共6首表演曲目，包含大家耳熟能詳的知名曲目，例如〈鐵達尼號－蘿絲的回憶〉及〈海上鋼琴師〉組曲，皆經過櫻井弘二內化並重新編制，期盼帶來耳目一新的感覺。

擔綱音樂統籌絕非易事，櫻井弘二表示，他在籌備時很常做惡夢，像是夢到木琴變成烤肉架等荒謬場景，但在夢裡的他依舊認真地研究，該如何使用烤肉架編出最美好的旋律。對於創作者而言，適度的壓力可以激發出精彩的火花，《有一種嚮往》將在櫻井弘二的巧妙安排下，帶給樂迷一個充滿嚮往的未來。