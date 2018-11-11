香格里拉台南遠東國際大飯店  國際旅展年終獻好康

2018年11月8日-大台南國際旅展將於11月16日至19日於台南南紡世貿展覽中心熱鬧登場，年年造成搶購熱潮的香格里拉台南遠東國際大飯店再度熱情與會，推出多款餐飲券，凡消費每滿6,000元，立即獲贈300元現金抵用券。相較於往年平均折數都在8折以上，今年針對主要兩大中西餐廳-醉月樓與遠東Café自助式餐廳，推出歲末年終最低6折超值優惠。年年熱賣的遠東Café自助餐券持續推出單人券，讓顧客使用上彈性較大，也會方便使用；購買20張遠東Café餐券，再贈送乙張平日券，每增加10張加贈乙張，以此類推，買越多送越多。

【2018大台南國際旅展】必買品項

絕對不能錯過的就是限量的「遠東Café平日自助餐券」六入套組，每張券單人使用688元破盤優惠。 醉月樓「一鴨三吃饗樂券」除可以原價8折享用北京掛爐片皮鴨外，主廚更會依當令季節調整二吃和三吃的做法。 THE MEZZ牛排龍蝦館「繽紛海陸四人歡享餐券」，豐盛內容包含：美國戰斧牛排、烤春雞、國王大蝦、開胃沙拉、湯品、甜點以及飲品，每張券只要3,988元(約6折)。 大廳茶軒推出早午餐和英式下午茶優惠套組內含五張券，平均一張券只要388元(約88折)，熱咖啡還可免費續杯。

此外，為體恤無法到場的消費者，香格里拉台南遠東國際大飯店之臉書官方粉絲團亦特別規劃「線上旅展」，自11月16日上午09:00至12月16日下午17:00開放下載訂購單，不出門也可便利血拼。詳情請至臉書頁面或官網。