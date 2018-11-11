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直言不諱惹惱杜特蒂？  菲國知名媒體遭起訴

杜特蒂以反毒為名濫殺數千人，Rappler在相關批判報導上從不手軟

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/11/11 17:13
菲律賓媒體Rappler臉書頁面（畫面擷自該媒體臉書）

菲律賓媒體Rappler臉書頁面（畫面擷自該媒體臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）菲律賓司法部9日宣稱當地網路媒體Rappler有逃稅之嫌，決定起訴該媒體與執行長。Rappler向來批評總統杜特蒂不遺餘力，此舉遭批是對新聞自由之戕害。

CNN報導，菲國司法部稱Rappler與執行長Maria Ressa未就Omidyar Network基金2015年對該媒體之3百萬美元投資如實申報。當年Rappler主張這是一項夥伴計畫，以打造集結專業、科技與群眾智慧的媒體平台。

Rappler向來以敢言著稱，對杜特蒂（Rodrigo Duterte）所謂的「反毒戰爭」詳實報導，此一反毒戰屢遭批評有濫用公權、濫殺無辜之嫌。

菲國證券交易委員會今年1月曾一度吊銷Rappler執照，指其違反外資持股限令，當時官方發言人稱杜特蒂絕無涉入這項決定。就在司法部作出起訴決定前一日，Maria Ressa人正在美國接受國際記者委員會（International Committee for Journalists）頒獎，表揚其「作為一名無畏的新聞編輯與創新媒體工作者，持續關注菲律賓政府血腥反毒戰爭」之努力。

Maria Ressa表示，杜特蒂現在採取的策略無異於川普政府，不僅禁止記者報導，更將若干重大報導貶斥為「假新聞」。
Rappler
假新聞
杜特蒂

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