花博豐原葫藘墩園區 　裝置藝術成打卡新亮點

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台中花博正豔麗展開，三大園區中唯一有河川的展區--豐原葫藘墩園區，以「水」作為發想，園區的裝置藝術亦為不可錯過的打卡亮點。

豐原葫藘墩園區透過既有葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，塑造「水岸花都」生態環境，展現生活、人文、親水、綠色等特色。其中園區內的裝置藝術作品「蝶花飛綵」展現浪漫氛圍，象徵愛情永恆不渝。「水沐清荷」夜間在燈光照射下的點點倒影，充滿森林婚禮氣氛，極適合拍照打卡。

另外為了呼應花博「綠色生產、自然生態、人文生活」理念，多位藝術家為軟埤仔溪第5區策展，規劃「遊藝花源-大地調色盤」，並邀請藝術家創作4座地景藝術，以「水生、島嶼、蛻變、共棲、節氣」5大主題，探索生命與自然、人與環境的關係，也讓大地仿若大型調色盤，動態的創造各式繽紛。

其中裝置藝術作品「蝶花飛綵」，設計上以滿佈的花朵從森林樹叢中傾洩流出。永不凋謝的琉璃之花象徵永恆的愛情，在森林欉間點點陽光的灑落下，散發琉璃七彩炫目光芒。

「水沐清荷」則是將璀璨奪目的琉璃以象徵圓滿的環狀組合，矗立在軟埤溪中透過夜間光環境的氛圍，日間在陽光照映下的波光粼粼，夜間在燈光照射下的點點倒影，為森林婚禮打造浪漫場域。

主辦單位表示，葫蘆墩園區策展以景觀設計手法，用263種植物傳達花博理念，在8個月展期中表現花卉不同時令的色彩及氛圍，展現台灣花卉軟實力。

更多資訊可洽台中花博官網

豐原葫蘆墩公園夜間照（圖／台中花博官網）

蝶舞風姿（圖／台中花博）

豐原葫蘆墩公園軟埤仔溪（圖／台中花博）