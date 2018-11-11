新住民盼通過反歧視法案　移民署：法務部專案研究中

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）針對新住民團體提出反歧視法案等五訴求，移民署表示，由法務部進行專案研究。

中央社報導，新住民團體提出包括通過反歧視法等5訴求，盼不再成二等公民。移民署說明，聯合國消除一切形式種族歧視公約已具國內法效力，是否需增訂專法，現由法務部進行專案研究。

國民黨立委林麗蟬近日召開記者會指出，由台灣新住民發展協會、中華兩岸新家庭協會、台灣新住民協會等50多個新住民團體提出聯合聲明，盼政府勿讓新住民成為二等公民。

移民署晚間發布新聞稿表示，相關反映多有偏頗或資訊不完全易生混淆事項，特別提出說明。

首先，聯合國消除一切形式種族歧視公約已具國內法效力，移民署依今年9月總統府人權諮詢委員會決議，已進行撰擬行動計畫，並辦理法規檢視及國際審查作業，以進一步完善及建構無歧視環境；另外，是否需另增訂反歧視專法，現由法務部進行專案研究中。

其次，新住民來台生活事務涉移民、教育、勞動、福利等不同機關權責，政府訂有新住民照顧服務措施，並設置新住民發展基金，補強設籍前新住民社會福利照顧之不足及個人保障，並成立行政院新住民事務協調會報，統合強化部會協調力量，且政策效益已落實。

移民署指出，關於新住民語言協助事項，內政部設有專線且提供7國語言諮詢服務；移民署也招募新住民擔任通譯，以協助各服務站對剛入境新住民的多語關懷訪談；未來也將規劃建構具公信力的審核與認證制度，和召開多場通譯制度策進座談會。