APEC高峰會下週登場　蔡英文張忠謀合體直播

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）APEC經濟領袖會議即將在12日至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，總統蔡英文今（11）日上午在官邸與即將代表她出席高峰會的張忠謀會面，兩人還在臉書直播，分享這些日子以來的準備過程。

臺灣積體電路公司創辦人張忠謀將繼2006年前總統陳水扁政府時期後，再度擔任APEC（亞太經濟合作會議）領袖代表，代表蔡總統和其他與會的各國領袖會面。

張忠謀今日在生平首次的直播中表示，APEC高峰會期間，他將有一個訊息（message）要傳達給各國領袖及代表，也會跟APEC領袖代表們「有自然的互動」，不過他不願多說是什麼訊息，僅表示「明天記者會再說」。總統府訂於週一（12）上午舉行APEC經濟領袖會議代表團行前記者會。

蔡總統則表示，「非常榮幸有張創辦人代表我去參與APEC」。她也提及，今日兩人會面的原因，是想把她對APEC的感覺、期待，以及想表達的聲音與意見傳達給張忠謀，並希望張忠謀屆時進入總統、領袖的情境，在APEC高峰會上完整地表達。

張忠謀則提及，最近幾個禮拜花了相當多的時間，看了很多資料，了解APEC其他經濟體與我國彼此相互的問題及機會，同時也跟蔡總統及好幾位部長級的官員有很多會議，這幾個禮拜相當忙碌。不過，張忠謀也表示「很高興能接受這個使命。」