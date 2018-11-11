移民署：新住民發展基金預算已編列，盼勿傳訛！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）針對立委質疑行政院未將新住民發展基金法制化，恐影響53萬戶家庭生計及權益，移民署表示，已編列預算，盼外界勿再訛傳。

中央社報導，國民黨立委林麗蟬今天表示，行政院在明年度預算中無預警取消新住民發展基金的預算撥補，新住民發展基金一旦斷炊，將嚴重影響全國53萬戶新住民家庭的權益，呼籲行政院盡快將基金法制化。

移民署表示，新住民發展基金預算編列已具法定程序，且其屬特種基金，不會受到公務預算要求逐年縮編影響，反而具有持續性，明年已編列新台幣3.2億元歲出額度，盼外界勿再訛傳。

林麗蟬表示，依照民國104年行政院新住民事務協調會報決議，每年內政部應固定撥補預算將新住民發展基金規模維持於10億元。但為何行政院自明年起，卻無預警地取消新住民發展基金的預算撥補，未與新住民、相關民間團體溝通。

她表示，新住民發展基金遲遲未能法制化的結果，就是導致今天行政機關得以僅憑行政命令就可拒絕填補基金缺額得根本原因。新住民發展基金一旦消失，新住民的社會保障，如設籍前新住民健保補助、設籍前新住民社會救助及特殊境遇扶助、新住民子女海外培力計畫、各縣市政府新住民家庭服務中心都將面臨無經費可用的困境。

內政部移民署表示，新住民發展基金是依預算法規定辦理，自民國94年起均逐年編列歲出預算，迄今未間斷，內政部長徐國勇也表達政府對新住民權益保障立場，未來仍依規定編列所需預算，並爭取支持回復為每年10億元的規模。