新住民網紅成宣傳大使　台灣之美吸引新南向觀光客

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為宣傳台灣觀光，行政院攜手觀光局，海選在台新住民成為宣傳台灣旅遊大使，利用網路將台灣之美帶回家鄉，吸引新南向國家觀光客來台。

綜合媒體報導，宣傳台灣觀光，觀光局與跨旅協會近日宣布，將擴大海選在台的8國來自美、日、韓、泰、印、越、菲、馬新住民，培訓成為網紅，利用網路社群平台，向家鄉宣傳台灣美景美食，吸引更多日韓、東南亞觀光客來台。

越南新住民斐桂香表示，「我很愛攝影也很愛拍照，想分享出去，用我個人的臉書。」

台灣近年力推新南向，據觀光局統計，今年中國客約270幾萬，但東南亞客人大概會增加到260萬，預計最慢明年，東南亞觀光客就將超過中國客。

行政院觀光推動委員會黃正聰指出，今年大概會成長16%，如果依這樣的數度的話，東南亞明年會再成長40萬，所以就會達到300萬的東南亞客人，他就會超越中國客，變成我們最大的一個市場。

透過網路平台，希望提高台灣在全球觀光旅遊市場的能見度和聲量，政府積極對外招手之際，泰國最新也宣布，從11月15日起推出台灣在內21國，優惠免簽2個月，希望更增進台泰兩國觀光交流。

現場可以說是眾星雲集，除了許多業界大老現身力挺，還有新住民泰國之星藍星（中央廣播電台泰語節目主持人）、越南之星芳芳（快樂新住民母語綜藝節目主持人）及文鑫演藝工作坊帶來的精彩表演，將整場活動的氣氛帶到最高點。

ISTA創辦人宋東寧指出，ISTA推出專為台灣觀光產業量身規劃的國際聯合客服中心，希望能解決觀光產業業者最頭痛的「外語Q&A客戶服務」，同時推出多語系的「B2B2C台灣觀光旅遊媒合平台」，讓觀光業者進行上架運作，達到互相拉抬的效果。