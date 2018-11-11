新住民多類型保單　你適合哪一種？

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）緬甸華僑馬金娥以過來人身份，建議在台新住民購買保單，讓生活更有保障。

原籍為緬甸華僑的馬金娥已成為台灣媳婦，了解在台新住民生活習慣與經濟狀況，對於現在台灣社會人口結構的改變，她深入淺出的分析，並針對不同情況的新住民給予建議購買的保單類型，以便未來生活更有保障。

聯合報導，磊山保經業務總監馬金娥原是緬甸華僑，17歲放棄緬甸國籍來台讀書，後來還成為苗栗客家媳婦，在台灣落地生根。馬金娥有不少外籍配偶保戶，她說，嫁來台灣的外籍配偶，可概分為三大族群；一是先生為本地人，二是先生外派東南亞，在當地認識另一半，進而結婚，第三種是來台工作，因緣際會認識本地人，在台灣結婚。

馬金娥表示，若以經濟收入來看，第一類新住民通常是經濟壓力較大的「打拚族」，第二、三類則是經濟能力較佳的「寬裕族」。

馬金娥說，若是「打拚族」新住民，大多面臨家庭資源有限、必須幫忙照顧夫家，以及丈夫工作變動大，有時甚至有失業風險，必須以有限資源做完整保障，因此，她推薦新住民購買的第一張保單，就是「投資型保單」。

馬金娥建議，「不要從投資報酬率」觀點去看投資型保單，應從規劃保障角來看。她舉例，像「變額萬能壽險」這類投資型保單，有「彈性繳費、保費門檻低、保單帳戶價值可部分提領，且方便保戶以低成本附加壽險、醫療保障」等特色，亦即，透過投資型保單，用小錢就能保到高額保障，對外籍配偶新住民較為實在。

馬金娥說，有些投資型保單每月最低3,000元即可投保，有些投資型保單更低到每月只要投入1,000元，且透過投資型保單附加壽險、醫療等附約，相較直接買一張壽險或醫療險主約，保費更便宜，對無法負擔太高保費的人來說，較為實惠。

馬金娥表示，她曾有位原籍越南的保戶，11年前投保一張每月繳3,000元的投資型保單，附加實支實付醫療險、特定傷病險，及批註豁免保費條款。這名保戶今年不幸罹患乳癌，保單理賠了58.9萬元。保戶在繳費期間繳交約40萬元保費，不但獲得保險理賠，還能獲得剩餘的保單帳戶價值；且在保戶繳交保費過程中，保戶先生曾2度失業，保戶自保單帳戶價值分別提領3萬、5萬多元，支應家中急需，這張保單對這個新住戶家庭，發揮一定急難救助功效。

至於家庭經濟收入較佳的「寬裕族」新住民，馬金娥表示，除考慮投資型保單外，若經濟可負擔，建議再加保失能扶險，增加老年生活時的醫療保障，再行有餘力者，則可考慮美元儲蓄險，規劃家庭財富傳承。