抗衡一帶一路正式啟動  美擬注資600億美元助印太發展

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國副總統彭斯11日展開印太之旅，據悉他將在巴布亞紐幾內亞APEC峰會上，宣布對印太挹注最高達600億美元之資金，美國抗衡中國「一帶一路」野心之意圖，不言可喻。

今年7月，美國總統國務卿龐皮歐即已宣示，將在亞洲新興國家投資科技、機能源等建設計畫，被外界解讀為對中國一帶一路倡議之制衡，並為川普的印太戰略定調。不過，當時僅提出1億1,300萬美元之資金，遭批與中國相比不過滄海一粟。

《美聯社》報導，彭斯（Mike Pence）本次11日至18日的出訪行程，將停留日本、新加坡、澳洲及巴布亞紐幾內亞，期間將出席新加坡東南亞國協（ASEAN）峰會及巴布亞紐幾內亞的亞太經合會（APEC）。

NHK引述彭斯9日刊登在 《華盛頓郵報 》之撰文，他在文中指出，美國已於上月通過「建設法」（Build Act），將協助各國發展之資金提高至600億美元。美國將致力推動一個自由、開放、繁榮與安全的印太地區，協助區域發展基礎建設、捍衛領土，如港口、機場、道路等建設計畫。

《共同社》報導，彭斯在APEC演講時，將提出全面的「印度太平洋願景」，並對美國將如何積極介入詳加說明。據報導，彭斯曾於上月批評中國在基礎設施投資上，以數千億美元貸款使各國陷入無力償還的「巨債外交」。

《海峽時報》指出，不同於中國使出國營企業融資手段，美方主張絕不動搖印太國家之主權，強調美國提出之方案將以民間投資為主，涵蓋通訊、電力、交通等項目，為印太地區民眾帶來繁榮。