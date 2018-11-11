台北車站化身有氧派對　新住民女性朝氣蓬勃登場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）教育部體育署舉辦「High翻北車、派對有氧」活動，吸引252名來自印尼、菲律賓、越南、緬甸、中國的新住民女性參加，現場有專人教導正確有氧運動，氣氛熱絡活潑。

教育部體育署設計「新住民女性運動活力推廣計畫」系列精彩活動，已於昨（10）下午2點在台北車站大廳東側，舉辦「High翻北車、派對有氧」，其中共有5個國家的252名新住民女性參加，透過有氧運動一起促進血液循環，獲取正確運動觀念並一同燃脂瘦身，其充沛的活力頓時讓北車成為充滿能量的運動派對現場。

麗台報導，參與活動的教育部體育署全民運動組科長王力恆，提到體育署已經推廣女性運動活動幾年時間，持續跨大推動體驗人數，尤以今年重點在推動新住民女性運動上，希望藉由政府角色推動力量，能夠關心到更多新住民女性之健康，透過這樣的活動來推廣運動之重要性。

在四個小時的活動，包含兩次的「老師帶動跳」時間，分別以台灣獨創「X Party派對」方式呈現「有氧生活」與「流行有氧舞蹈」；結合流行音樂與有氧步型，每個人都能輕鬆記住動作。讓新住民朋友不管是否有運動經驗的人，都能在過程中獲得極大的樂趣與運動效果。在歡樂的專業有氧老師教學帶動下，讓有氧不再枯燥。透過音樂風格的變換和動作強度設計，全新的舞蹈運動體驗，以簡單、有趣、好玩的編排元素讓第一次接觸舞蹈的同學就能輕鬆上手也能同時享受跳舞運動的樂趣！

身為新住民之一的藝人海倫清桃也出席活動，除了分享自身運動經驗外，也感謝體育署舉辦專屬新住民女性運動活動，能照顧關懷更多新住民的好姊妹，並一起推動擁有正確健康觀念與運動知識的重要，進而養成規律運動之習慣，達到「享受運動歡樂，提昇生命品質」的目標！