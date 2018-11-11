不畏中國箝制旅遊業  帛琉總統來台訪問

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）應我國之邀，太平洋友邦帛琉總統雷蒙傑索伉儷10日至14日來台進行國是訪問，儘管帛琉旅遊業因中國打壓而遭受衝擊，雷蒙傑索仍以來台訪問展現對民主台灣之支持。

外交部表示，雷蒙傑索（H.E. Tommy E. Remengesau, Jr.）訪台期間，除拜會總統蔡英文，接受軍禮歡迎及國宴款待外，亦將與立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮會晤。

此行帛琉外賓將赴台南參訪工業技術研究院及農委會水產試驗所，瞭解我國太陽能儲電系統及海水繁養殖技術發展，並參訪2018年台中世界花卉博覽會，與台中市政府就營運花卉展示經驗交換意見。

去年中國禁止旅行社出團帛琉，威迫該國轉與中國建交，遭批把「旅遊業當作武器」。儘管此舉重創帛琉旅遊業，導致觀光人潮銳減，帛琉太平洋航空（Palau Pacific Airways）更不得不停飛中國航線，但雷蒙傑索接受《路透》訪問時強調，帛琉歡迎中國投資、觀光，然帛琉政府之民主理念與台灣一致，帛琉決定採「重質不重量」之政策因應中國施壓。

外交部指出，雷蒙傑索長期支持台帛邦誼不遺餘力，在國際為我國仗義執言。兩國多年來在醫療衛生、潔淨能源、農技合作及人才培育訓練等領域，合作成果豐碩。此行是雷蒙傑索自2016年5月率團出席我國第14屆正、副總統就職典禮以來，再次來台訪問。