奧地利桌球賽力戰5局  陳建安鄭怡靜混雙獲銀

去年桌球世錦賽銀牌得主，台灣好手陳建安與鄭怡靜的組合，在10日深夜開打的奧地利公開賽混雙決賽，以2比3不敵中國大陸選手許昕與劉詩雯的組合，但銀牌已是兩人今年在世巡賽最佳成績。

陳建安與鄭怡靜10日凌晨以3比2逆轉擊敗香港選手黃鎮廷與杜凱琹的組合，在今年首度聯手闖進決賽，10日深夜開打的金牌戰，陳建安與鄭怡靜遭遇的是許昕與劉詩雯。

比賽首局雙方不斷糾纏，許昕與劉詩雯一度在局末連下分數，將落後追到1分差，所幸陳建安與鄭怡靜及時穩住陣腳拿下關鍵分，以11比9先拿首局。

次局許昕與劉詩雯攻勢猛烈，陳建安與鄭怡靜一度在前段以1比6落後，雖然曾以6比9將落後縮小到3分，但許昕與劉詩雯連下兩分收尾，陳建安與鄭怡靜以6比11丟掉次局，讓戰局遭到扳平。

第3局陳建安與鄭怡靜曾以4比1領先，在被以9比9追平後，再被許昕與劉詩雯連下兩分，只能以9比11連丟兩局，局數上也以1比2陷入落後。

局數遭到超前，陳建安與鄭怡靜第4局和對手以3比3打平後，靠連下3分站上領先，之後雖曾被以7比7追平，但連下3分搶下局末點，雖然許昕與劉詩雯以10比10逼平，但陳建安與鄭怡靜連下兩分，以12比10拿下第4局，局數上也以2比2追平。

決勝局雙方以2比2平手後，陳建安與鄭怡靜被對手打出連下6分的猛烈攻勢，之後雖然一路苦追，仍以5比11丟掉關鍵1局。

最終陳建安與鄭怡靜就以11比9、6比11、9比11、12比10、5比11，2比3的局數敗給許昕與劉詩雯，在本次賽事拿下混雙銀牌。