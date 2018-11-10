美國務院呼籲中國恢復兩岸穩定　尊重台灣國際空間

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國與中國當地時間9日在華盛頓舉行第2輪外交與安全對話（ U.S.-China Diplomatic and Security Dialogue，簡稱D&SD），雙方在台灣問題上，各自表明立場。

美國國務院向中國呼籲，恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，反對任何一方使用武力或脅迫的行動改變現狀。

自由報導，美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）、國防部長馬提斯（James Mattis），以及中國中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和等人，都參與了這次對話，會後記者會上雙方都主動談到台灣。

美國國務卿龐佩奧當著楊潔篪的面指出，美國與「民主台灣」關係堅定，美國長期以來的「一中政策」沒有改變，也關切中國不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。

Regarding our strong ties with a democratic Taiwan, I reiterated the U.S. policy has not changed and that we are concerned about China’s increasing efforts to coerce others, constraining Taiwan’s international space.

會後美國國務院特別以「發言人辦公室」名義、發出關於美中外交與安全對話的「新聞記要」，表達美國的立場，談到包括台灣在內的9個要點。

報導指出，其內容大致是美國根據《台灣關係法》和三個聯合公報，重申對美國「一中政策」的承諾，並呼籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，美國反對任何一方改變現狀的單方面行動，包括訴諸武力或脅迫。

有關南海問題，國務院說，美國呼籲中國從有領土爭議的南沙群島撤出其飛彈系統，並重申所有國家都應避免透過脅迫或恐嚇來解決爭端，美國仍會在國際法允許下，在任何地方執行飛行或航行任務。

圖為9日在華府美國國務院召開的記者會現場，左起依序為中國國防部長魏鳳和、中國中央政治局委員楊潔篪、美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo），以及美國國防部長馬提斯（James Mattis）。美聯社