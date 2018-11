美國務院呼籲中國恢復兩岸穩定　尊重台灣國際空間

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國與中國當地時間9日在華盛頓舉行第2輪外交與安全對話( U.S.-China Diplomatic and Security Dialogue,簡稱D&SD),雙方在台灣問題上,各自表明立場。

美國國務院向中國呼籲,恢復兩岸穩定,尊重台灣的國際空間,反對任何一方使用武力或脅迫的行動改變現狀。

自由報導,美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)、國防部長馬提斯(James Mattis),以及中國中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和等人,都參與了這次對話,會後記者會上雙方都主動談到台灣。

美國國務卿龐佩奧當著楊潔篪的面指出,美國與「民主台灣」關係堅定,美國長期以來的「一中政策」沒有改變,也關切中國不斷升高脅迫他國的作為,壓迫台灣的國際空間。

Regarding our strong ties with a democratic Taiwan, I reiterated the U.S. policy has not changed and that we are concerned about China’s increasing efforts to coerce others, constraining Taiwan’s international space.