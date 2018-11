脫歐計畫是「天大錯誤」！　英國交通部長憤而辭職

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)英國政府目前正在與歐盟談判脫歐計畫細節,英國外交部原本預期11月底可達成協議。不過這項談判的過程顯然比雙方想像中更為困難。

最新外電報導,英國貿易大臣福克斯(Liam Fox)表示,由於包括愛爾蘭邊界問題、脫歐後英國與第三方關稅問題在內的主要爭議均懸而未決,​英國可能無法順利和歐盟達成脫歐協議。

另一方面,英國交通部長強森( Jo Johnson,其位階次於交通大臣)昨(9)日憤而辭職,​他抨擊英國梅伊政府和歐盟正在談判中的脫歐計畫內容是「天大的錯誤 (terrible mistake)」,因為這項談判讓英國只能按照歐盟的規矩行事,對脫歐之後的英國將造成莫大傷害。

強森同時要求舉辦二次公投,讓英國人民想清楚,是否真的要脫離歐盟。

With great regret, I'm resigning from the Government - I have set out my reasons in this article and the video below. https://t.co/hzimcS8uiR pic.twitter.com/hUN9RLzDfq