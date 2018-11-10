(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普再度說出爭議言論。

根據英國《衛報》的影片，當《CNN》記者詢問川普，是否計劃讓暫任司法部長惠特克（Matthew Whitaker），著手進行通俄門案調查。

但川普似乎相當不滿意記者的提問，並連續罵三次「這什麽愚蠢的問題？」（What a stupid question），並拒絕回答她的提問，還警告記者應該尊重白宮。

這是川普在期中選舉結束後，第二次與《CNN》記者發生口角。請參考我們的報導。

（發稿時間：2018/11/08 10:24）

根據《CNN》記者阿克斯塔（Jim Acosta）於台灣時間今（8）日上午9點左右的推文，他被拒絕進入白宮。這可能和《CNN》記者在白宮記者會上，與川普發生口角有關。我們來回顧一下發生了什麽事。

日本《NHK》報導，川普召開記者會，説明期中選舉結果時，《CNN》記者詢問他是否認爲中美移民集團民衆，是「侵略者」。

根據報導，川普表示他確實認為，這些民衆是侵略者。這個回答似乎惹怒了《CNN》記者：他反駁，這些民衆只是希望移民來美國而已，但川普堅持，若想進入美國，就必須遵從合理程序，並怒罵「《CNN》給我知恥點！你們太沒禮貌了！給我坐下！」，之後拒絕再回答問題。

川普怒罵CNN記者：這是什麽愚蠢的問題？