失智照顧不孤單！　資深藝人張琪分享經歷為家屬打氣

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）「彰化縣戀戀半線失智協會」今(10)日舉辦會員大會活動， 資深藝人張琪，受邀分享自身照顧失智公婆的甘苦歷程， 為在場每位失智者家屬加油打氣，讓失智照顧不孤單！

張琪走過身心俱疲的經歷，現在用愛傳給家屬力量， 鼓勵家屬勇敢走下去。協會理事長詹麗珠和失智症權威醫師歐陽文貞透過專業與支持， 讓家屬體會自己並不孤單，願意走出照顧陰霾， 尋求社會資源的支持。

張琪說：

「失智照顧的確很辛苦，若沒有親身經歷， 是無法感同身受的與大家站在一起，但一定要轉個念頭看待， 讓老人、讓自己好過！」

資深藝人張琪，講述自己照顧失智公婆的經歷。圖片來源: 彰化縣基督教醫院新聞中心

張琪失智的公婆，一個激昂狂暴如烈火， 一個孤絕退縮似寒冰，而十多年前的台灣，失智症的概念不普遍， 做子女的慌了手腳，只能帶著兩老看精神科， 醫生盡量開些控制情緒和妄想的藥物。

張琪一家嘗盡艱辛，但他們一家人從不嫌棄又老又病的兩老，因為， 幾十年後，可能是你、是我，也會得一樣的病啊。

張琪用生命故事鼓勵每位失智家庭照顧者， 眼眶泛淚的家屬在戀戀半線失智協會攜手陪伴下，相信「琪」 聚一堂的愛與力量，會鼓勵大家勇敢往前走。

協會理事長詹麗珠表示，協會成立迄今已邁入第5年， 從最初沒有失智共照中心資源時， 協會扮演彰化縣失智家庭照顧者關懷與支持的重要角色。理事長自己作畫義賣，困頓籌措經費， 一路走來十分感謝彰化縣政府長青福利科， 於背後默默的支持並提供經費補助， 並與切膚之愛基金會共同在彰化縣營造「失智友善城市」。

今年4-5月間更發表「守護BBCALL」(如下圖)， 讓智慧產品成為失智長者走失協尋的工具， 協會帶領許多失智症家屬進入溫馨的大家庭， 讓資深家屬支持新進家屬、 以專業團隊成為家屬後盾的角色繼續往前邁進。

該協會更樂見今年失智共照中心與據點蓬勃發展， 讓失智家庭可以運用多元資源， 共創更符合失智家庭需求的友善環境。

圖片來源: 彰化縣政府官網