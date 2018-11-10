失智照顧不孤單！　資深藝人張琪分享經歷為家屬打氣

圖片來源: 彰化縣基督教醫院新聞中心
（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）「彰化縣戀戀半線失智協會」今(10)日舉辦會員大會活動，資深藝人張琪，受邀分享自身照顧失智公婆的甘苦歷程，為在場每位失智者家屬加油打氣，讓失智照顧不孤單！
張琪走過身心俱疲的經歷，現在用愛傳給家屬力量，鼓勵家屬勇敢走下去。協會理事長詹麗珠和失智症權威醫師歐陽文貞透過專業與支持，讓家屬體會自己並不孤單，願意走出照顧陰霾，尋求社會資源的支持。
張琪說：
「失智照顧的確很辛苦，若沒有親身經歷，是無法感同身受的與大家站在一起，但一定要轉個念頭看待，讓老人、讓自己好過！」
資深藝人張琪，講述自己照顧失智公婆的經歷。圖片來源: 彰化縣基督教醫院新聞中心
張琪失智的公婆，一個激昂狂暴如烈火，一個孤絕退縮似寒冰，而十多年前的台灣，失智症的概念不普遍，做子女的慌了手腳，只能帶著兩老看精神科，醫生盡量開些控制情緒和妄想的藥物。
張琪一家嘗盡艱辛，但他們一家人從不嫌棄又老又病的兩老，因為，幾十年後，可能是你、是我，也會得一樣的病啊。
張琪用生命故事鼓勵每位失智家庭照顧者，眼眶泛淚的家屬在戀戀半線失智協會攜手陪伴下，相信「琪」聚一堂的愛與力量，會鼓勵大家勇敢往前走。
協會理事長詹麗珠表示，協會成立迄今已邁入第5年，從最初沒有失智共照中心資源時，協會扮演彰化縣失智家庭照顧者關懷與支持的重要角色。理事長自己作畫義賣，困頓籌措經費，一路走來十分感謝彰化縣政府長青福利科，於背後默默的支持並提供經費補助，並與切膚之愛基金會共同在彰化縣營造「失智友善城市」。
今年4-5月間更發表「守護BBCALL」(如下圖)，讓智慧產品成為失智長者走失協尋的工具，協會帶領許多失智症家屬進入溫馨的大家庭，讓資深家屬支持新進家屬、以專業團隊成為家屬後盾的角色繼續往前邁進。
該協會更樂見今年失智共照中心與據點蓬勃發展，讓失智家庭可以運用多元資源，共創更符合失智家庭需求的友善環境。
圖片來源: 彰化縣政府官網