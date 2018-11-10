南韓千萬網友瘋傳：原來平壤上流社會過這麽爽！

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)南韓大報《東亞日報》發表專題報導，介紹北韓首都平壤的生活，其實不是向我們想像般的貧窮：相反地，部分民衆過著相當奢華的生活，卻也凸現出社會階級差異的問題，與該國主打平等的社會主義矛盾，恐怕是金正恩需要面對的新國内政治難題。

《東亞日報》訪問一位脫北者，他表示，在平壤的「外匯商店」（외화상점）中，常見20幾歲的年輕女孩，穿短裙高跟鞋，豪邁購買超過1000美元的包包及化妝品，而且她們的錢包裡，都塞滿了100美金紙鈔。

報導介紹，北韓研究專家分析，該國因核武和導彈，遭到聯合國安理會制裁，經濟受到打擊，但中央和地方、以及富人和窮人的不平等，正不斷在擴大。

平壤（圖片來源：北韓勞動新聞）

《東亞日報》報導，一位住在平壤，父親是北韓高層幹部的A男，在周末常與友人赴外國人專用的高級飯店歡談暢飲，每次花費都至少500歐元起跳，毫不手軟，而周遭也盡是其他含著金湯匙出生的北韓富人子弟。

另一位脫北者告訴《東亞日報》，A男表示，在平壤，只要去統一路市場（통일거리시장）跟樂園百貨公司（락원백화점），就可以輕鬆找到國外名牌。專家認為，這可能是金正恩為了緩和經濟制裁，導致富人階層的不滿，才會想辦法撈出民間美金等外匯，在國内提供奢侈品。

另外，《東亞日報》引述《美聯社》等外國媒體報導，表示最近高級商店及高級餐廳，開始入雨後春筍出現在平壤牡丹峰區，例如高達105層的柳京（平壤雅稱）大飯店旁的柳京商店（류경상점）和上面提到的樂園百貨公司，都有販賣昂貴外國精品，以及外國的美食。

平壤柳京大飯店高達105層。目前尚未開始營運（翻攝自維基百科）

根據報導，最近北韓的結婚方式，也出現了巨大變化。之前，民衆習慣在自家舉辦婚宴，但現在平壤的有錢人，除了到飯店舉辦婚宴外，還會聘請專業攝影師，以及藝術團隊表演，一次花費時常高達1萬美元左右。

在不動產方面，北韓仍禁止個人擁有土地和建築物，但可以買賣「入住權」（입주권）。在1994年到1999年經濟危機後，許多窮人無法生存，只好變賣「入住權」，換取生活費，讓少數人致富，步入上流階層。不過，與我們資本主義社會一樣，北韓不動產市場熱絡，也導致了投機行為，讓平壤等大城市土地價格不斷上升，從2000年到2018年間，大約飆升了60倍，相當誇張。

《東亞日報》報導，最近北韓行動電話普及率，也達到大約5人1台，並且可以下載專用APP後，叫冷麵及啤酒等外賣，相當方便，但仍無法與國外通話。

平壤街景（美聯社）

根據報導介紹學者分析，在金正恩上台之後，雖然國際制裁逐漸升溫，但該國仍進行市場改革，造就了一批新富人，卻導致貧富不均日益嚴重。首爾大學統一和平研究所問卷調查顯示，在「我的家人們能自由吃到充分且多樣的食物嗎」這個問題中，回答「是」的比率，從2015年到今（2018）年，分別為39.7%、33.3%、31.1%、以及26.4%，下降趨勢明顯，顯示一般民衆生活水準，不但沒有改善，反而還不斷惡化。

最後，《東亞日報》引述南韓「北韓大學」教授説法，表示雖然北韓内部，有透過巨大政治權利致富的「富豪」，以及靠累積外匯等資本得到財富的新興富人階級，但該國仍未形成所謂的中產階級，可見其M型化問題，相當嚴重。

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