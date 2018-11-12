拜訪中市新住民據點送好禮   最大獎手機送給你

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多新住民由於尚未取得身份證，只能運用民間單位資源，台中市政府整合全市23個新住民單位資源，整合推出「新住民福利踏查趴趴GO」資源手冊，並辦理集點活動，即日起至11月15日前拜訪5個新住民單位，並集滿5點後，將集點卡寄回新住民單位，即可參加抽獎，最大獎為智慧型手機1隻，邀請新住民踴躍參與。

台中市社會局11月9日在台中市青少年福利服務中心舉辦新住民福利踏查開踏儀式，社會局長呂建德邀請全市新住民團體及個人，共同為活動揭開序幕，期待透過集點抽獎活動，鼓勵新住民家庭親自走訪台中市新住民服務單位。

社會局表示，台中市約有5萬6,397位新住民，新住民服務單位在服務過程中，發現尚未取得身分證的新住民只能運用民間單位資源，因此台中市政府積極爭取內政部移民署經費挹注，新住民設籍前如需社會救助，可向社會局提出申請，取得生活扶助、醫療補助、急難救助、低收入戶生育及低收入戶產婦營養等補助。

這次推出集點抽獎活動，加強新住民與在地的連結外，也能更了解台中市的福利資源，新住民可向4處新住民中心、新住民多元圖書室及18處新住民據點或移民署服務站，索取新住民福利踏查趴趴GO資源手冊，參考相關資訊外，還可親自前往拜訪集點抽好禮。