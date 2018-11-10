寒舍艾麗酒店 La Farfalla義式餐廳 新藝廚風情

「簡單，就是最好的味道Simple is Tasty」—寒舍集團義大利籍西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo以其美味理念為寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳注入的新藝廚風情。擁有30年的廚藝資歷，Giorgio Pappalardo為La Farfalla義式餐廳設計20款囊括海、陸美味的主菜及配菜。

其中，13道風味主菜，首推義式鮮味料理包含「香料鹽烤整尾魚襯番茄莎莎」、「托斯卡納風格辣味燉煮海鮮襯蒜味普切塔」、「緬因波士頓龍蝦佐萊姆奶油醬」、「香料紙包海鮮 (每日鮮魚, 蝦, 蛤蠣, 透抽)」、「義式辣味鳥巢細麵襯新鮮番茄, 螃蟹, 蛤蠣」及「嫩煎北海道干貝墨魚燉飯襯義式脆培根」；肉之豐厚饗宴，主推重量級新主菜「美國Prime等級帶骨肋眼牛排, 乾式熟成30天(28 oz.)」及軟嫩與風味絕佳的「美國春雞襯巴薩米可醋醃漬洋蔥」、「榛果芥末僧帽豬」，多道經典類主菜、炭烤類主菜、雙人分享料理供饕客選擇，每道NT1,280+10%起。

另外搭配7款配菜，依不同類別主菜，可免費或NT$250+10%加價購，看似簡單卻蘊藏主廚的美味秘訣，香濃馥郁的「羅馬麵疙瘩搭馬茲瑞拉起司, 番茄」、陣陣鴨香令人驚豔的「鴨油馬鈴薯搭伊比利香腸」以及蒜香蕈香雙重風味的「松露蘑菇大蒜薄餅捲」，一同感受義式火熱「盛情分饗」(Taste+)。開放式餐檯結合義式「開胃菜餐桌」(Antipasto Table)的創意巧思，精品擺盤、經典義式菜肴及歐陸食材，以多款現拌生菜沙拉、自製醃製鮭魚、手工方形披薩、義式冷肉與起司呈獻。最後以完美的甜點「主廚特製提拉米蘇」，令人難以忘懷的甜蜜滋味，如義大利文Tiramisu「帶我走」，滲入您的味蕾與您的心！La Farfalla義式餐廳即日起【美味簡碼】藝廚風情，邀請饕客共饗義式經典佳餚！詳情及訂位請洽詢寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060或至官網查詢。