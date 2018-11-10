越南新住民跨足美容業助同鄉  獲30萬創業基金

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）越南裔新住民陳竹玲18年前結婚來台定居，從素人跨足美容業，至今已經培訓不少姊妹開設美容工作坊。

在社會局開辦的新住民團體領導人培力課程中受益良多的她，今年度參加財團法人婦女權益促進發展基金會辦理新住民創業加速器計畫，以非侵入性的瘦身美容療程以及培訓新住民成立美容連鎖事業，獲得評審一致肯定其未來發展潛力，成為高雄區獲得30萬元創業獎金得主。

竹玲分享個人的「來台奮鬥史」，多年前跟許多婚嫁來台的姊妹一樣，人生地不熟也不會中文，但她第一個月就報名參加新住民機車考照班，之後進入國小、國中和高中補校就讀並取得高中學歷。愛美的她嘗試跨域學習美容知識，參加職業工會舉辦的美容相關課程。

「那時整班都是台灣人，只有我一個是越南的，上課講義很厚一本都要記起來，老師講很快，有時聽不懂，下課就要趕快問」，考取證照後，竹玲從行動美容師慢慢累積穩定熟客量，勇敢在高雄市鼓山區創業開店。

高雄市政府社會局在高雄市成立5個新住民家庭服務中心及21個社區服務據點，以綿密的新住民服務網絡，提供新住民關懷訪視、生活適應、技能培力及聯誼聚會等服務，希望新住民姐妹與家人一同參與中心、據點開辦的課程與活動。