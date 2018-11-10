(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普在期中選舉後，逼迫司法部長塞申斯（Jeff Sessions）辭職，並任命司法部長幕僚長惠特克（Matthew Whitaker），暫時接任他的職位。不過，媒體報導，惠特克過去在專利事務所服務時，似乎曾涉嫌協助事務所，躲避詐欺批評。

《華盛頓郵報》報導，惠特克曾在一家專利事務所服務過，但該事務所被顧客控詐欺。根據報導引述兩位内部人士説法，惠特克威脅採取法律行動，以停止顧客對專利事務所的批評。

另外，報導介紹，2017年，當美國貿易委員會，為了調查惠特克與事務所關係，而對他發出出席令狀時，他竟然予以無視，稱自己在忙搬家，不過他最後因證據不足，沒有被列為被告。美國司法部目前拒絕對此做出回應，司法部發言人說，惠特克不認為自己有經手任何詐欺行為。

《華盛頓郵報》引述另一位内部人士説法，表示惠特克當時向官員強調，自己只是外部法律顧問，只偶爾提供意見，沒有介入事務所的日常營運，且權限不高。

除此之外，由於惠特克還疑似與俄羅斯關係密切，因此川普似乎感到相當頭疼，甚至開始和惠特克保持距離。

《紐約時報》報導，川普在當地時間昨（9）日，準備搭乘空軍一號前往巴黎前，向媒體表示，自己和惠特克不太熟，只知道他的名聲特別好，並稱自己很尊敬他。

另外，根據報導，川普面對自己任命惠特克，會導致這麽巨大的反對聲浪，感到相當驚訝，甚至還在媒體上反過來質問，為什麽惠特克之前在當司法部長幕僚長時，都沒有人有意見。

華盛頓郵報：美國暫任司法部長涉協助詐欺