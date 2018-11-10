澎湖福朋喜來登酒店   2018台北國際旅展下殺3折

2018ITF台北國際旅展將於11/23~11/26南港展覽館熱烈開展，面對今年最後一檔旅展優惠，澎湖福朋喜來登酒店祭出超值好康，線上旅展搶先於11月12日開跑，入住五星級酒店最高現省1萬7,500元！三天兩夜含早餐，原要價2萬5千元，旅展優惠下殺3折，每劵只要7500元，平均入住一晚每房只要3750元，限定期間入住，還可享藍洞餐廳英式雙人下午茶，以超值優惠邀請旅人至澎湖旅遊，住五星吃五星，聰明輕鬆暢玩澎湖，享受五星服務品質的海島旅遊饗宴。

澎湖福朋喜來登酒店表示，台北旅展為今年最後一波旅遊優惠，特別提供不同住房優惠選擇及多重加碼送好禮等好康，包括兩天一夜專案，豪華雙床客房住宿含自助式早餐兩客，原價值12,500元，旅展超值優惠4.1折，每房只要5,200元；三天兩夜春夏專案，豪華雙床客房住宿兩晚含自助式早餐兩次，原價25,000元，旅展優惠下殺3.6折，每房只要9,200元；三天兩夜秋冬專案，更是下殺到3折，每房只要7,500元，入住五星級酒店平均一晚只要3,750元！平日入住還享有加贈藍洞餐廳英式雙人下午茶等多重優惠；展場必買自助餐券，澎湖福朋喜來登酒店高人氣的宜客樂海港百匯自助餐廳也配合住宿券加碼購推出「宜客樂雙人饗食券」每券1,480元，下殺8.6折，邀請旅客來澎湖大啖鮮美海鮮。旅展現場推出『幸運星轉轉樂』，只要單筆購買滿1萬元(含以上)就可試手氣，有機會獲得宜客樂海港百匯助餐晚餐券、藍洞餐廳英式下午茶券多項超值好禮！而無法來到旅展現場的民眾也能同步搶好康，即日起至12/2日前，於澎湖福朋喜來登酒店官網，線上旅展同步發售，旅人可把握今年最後好康優惠規劃出遊計畫。

澎湖福朋喜來登酒店，為澎湖唯一國際連鎖五星級酒店，鄰近馬公第三漁港，與馬公港相距5分鐘車程，距馬公機場僅約15分鐘車程，擁有331間現代簡約套房、港景無邊際戶外泳池、時尚潮酷的微浮酒吧、中西式餐廳、SPA芳療、兒童遊戲區、健身房等，成功創造澎湖新型態遊憩饗宴，尊享澎湖之美；而澎湖以絕世的美麗海灘聞名中外，更獲選「寂寞星球（Lonely Planet）」躋身全球十大秘密島嶼，眾多祕境景點，不論是跳島樂遊、海洋牧場、夜釣、生態觀覽、人文特色探索等多種玩法，絕對值得遊客一一探玩。