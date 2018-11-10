宜蘭力麗威斯汀X大倉久和大飯店   三天兩夜雙城假期

萬豪國際在台唯一溫泉渡假飯店「宜蘭力麗威斯汀」與日系名門頂級飯店「大倉久和大飯店」，跨國際、雙品牌首次合作。即日起至至2019年9月30日止，連袂推出「三天兩夜雙城假期」，專案優惠價只要NT$16,999起，就能入住台北大倉久和大飯店及宜蘭力麗威斯汀度假酒店各一晚，並享每日自助式早餐兩客及晚餐。此外，更推出「賓利奢華遊-三天二夜頂級假期」，專案優惠價NT$83,000起，專案內容可入住宜蘭力麗威斯汀Villa獨棟泳池別墅享受主廚團隊BBQ專屬服務，以及大倉久和大飯店名門套房享用山里日本料理的精緻套餐，專案附贈雙人全身經絡指壓，更可搭乘純正英式奢華名車賓利Bentley，由代駕人員為您專車來回接送。這次以城市結合溫泉渡假飯店為三天兩夜假期，展現獨家貼心渡假奢華享受。

宜蘭頂級渡假溫泉飯店 - 宜蘭力麗威斯汀度假酒店

享譽國際的萬豪國際酒店事業集團在台灣唯一獨有的溫泉渡假飯店，宜蘭力麗威斯汀度假酒店位於宜蘭員山鄉，百年歷史的員山溫泉泉質純厚、溫泉聚落意象設計的禪風建築、91間舒適的客房、套房和獨棟Villa泳池別墅，11種不同房型搭配聞名於世的天夢之床共舖了七層舒適的床被，搭配白茶蘆薈系列沐浴用品，在一整天豐富的行程後能恣意放鬆。每個房間皆有溫泉泡湯池外，還有露天風呂，環境與設施齊全程度有如在日本的溫泉飯店的自在，泡湯區有三個不同大小的溫泉湯池，還有蒸氣室、烤箱及休息室，不僅如此，戶外的大湯池非常的寬敞。夜晚聽著戶外的蟲鳴聲，浸泡在員山溫泉碳酸氫鈉泉質的美人湯，實在是人生一大享受。

宜蘭力麗威斯汀 x 大倉久和大飯店 「三天兩夜雙城假期」NT$16,999

此次宜蘭力麗威斯汀度假酒店與大倉久和大飯店的「三天兩夜雙城假期」聯賣專案，可入住宜蘭力麗威斯汀豪華或精選客房，享用威斯汀品牌餐廳-知味西餐廳的自助式早餐及晚餐，每房皆有泡湯池外，更可免費享受露天風呂的大湯。此外宜蘭力麗威斯汀的休閒設施，不只有SPA、游泳池及兒童遊戲室、DIY體驗活動，還有24時健身房，隨時隨地都能運用閒暇時間使用健身設施。令人感到驚豔的是飯店中央生態池的獨木舟活動，經由專業教練的解說，配備全套救生衣，輕輕鬆鬆就能享受獨木舟的樂趣。另外一晚入住日系名門飯店-大倉久和大飯店菁英客房，強調日式生活機能，挑高3米的寬敞空間呈現居家溫暖的氛圍及舒適安心的空間感。入住期間可享有歐風館的精緻自助式早餐，以及由日籍料理長藤村真廣坐鎮操刀的山里日本料理晚間套餐，當然不能錯過名門酒店的頂樓游泳池，感受一下在喧囂的城市中得來不易的清幽。

宜蘭力麗威斯汀 x 大倉久和大飯店 「賓利奢華遊-三天二夜頂級假期」NT$83,000

渡假的頂級奢華享受 – 宜蘭力麗威斯汀獨棟泳池VILLA別墅提供63坪至103坪不等的威斯汀獨棟泳池Villa別墅，專案搭配的單臥室別墅有溫泉湯池、優雅別緻的客廳，充滿寫意的東方禪意造景庭院、私人泳池等，在春天享受陽光溫暖而舒適、夏天聽見知了在翠綠的樹上鳴叫、秋日碧綠和金黃交相輝映、冬日則為您準備在臘月裡邀約闔家團圓相聚。另外提供由行政主廚藍少宏所帶領的主廚團隊，為您提供私人專屬BBQ服務，是獨一無二的客製化行程。而大倉久和大飯店23坪的名門套房中，提供完備齊全的開放式空間格局，透過大面落地窗，將市區景觀無距離映入眼簾，在城市中難得可貴的享受慵懶。此次專案搭配的山里日本料理，食材大多從日本直接進口，料理精緻而變化無窮，令老饕們食指大動讚不絕口，是絕對不能錯過的精緻料理。專案中另提供雙人60分鐘全身經絡指壓，讓渡假中的佳偶、情侶們能全然放鬆。此外，為了頂級渡假享受，專案內容可搭乘純正英式奢華名車賓利Bentley，由代駕人員為您專車台北-宜蘭來回接送。貼心獨家的新奢華享受絕對是考賞自己的最佳選擇。