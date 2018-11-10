(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普再度於推特上，發表引人注目言論。他批評，法國的國家安全政策，簡直在侮辱美國。

川普表示，法國總統馬克宏日前剛建議，歐洲應該組成自己的軍隊，來從美國、中國、以及俄羅斯手上，守護歐洲。他指控，馬克宏的言論簡直侮辱美國，並用批評口吻，建議歐洲國家應該公平負擔北大西洋公約組織費用，而不是讓美國進行實質上的補貼。

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月9日

日本《NHK》報導，川普在當地時間9日，抵達法國，參加第一次世界大戰和平紀念相關活動，並預計與馬克宏舉行高峰會。因此，川普在此敏感時機推文，很可能是想制衡馬克宏。

報導回顧，馬克宏一直以來，都認為歐洲的安全，不能完全交給美國保護，甚至於6日，在電台節目上稱，美國也是歐洲要防範的對象。

馬克宏籲歐洲軍事自主防範美國 川普：簡直侮辱！