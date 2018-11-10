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馬克宏籲歐洲軍事自主防範美國　川普：簡直侮辱！

川普再度於推特上，發表引人注目言論。他批評，法國的國家安全政策，簡直在侮辱美國。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/11/10 09:56
美國總統川普（圖／美聯社）

美國總統川普（圖／美聯社）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普再度於推特上，發表引人注目言論。他批評，法國的國家安全政策，簡直在侮辱美國。

川普表示，法國總統馬克宏日前剛建議，歐洲應該組成自己的軍隊，來從美國、中國、以及俄羅斯手上，守護歐洲。他指控，馬克宏的言論簡直侮辱美國，並用批評口吻，建議歐洲國家應該公平負擔北大西洋公約組織費用，而不是讓美國進行實質上的補貼。

日本《NHK》報導，川普在當地時間9日，抵達法國，參加第一次世界大戰和平紀念相關活動，並預計與馬克宏舉行高峰會。因此，川普在此敏感時機推文，很可能是想制衡馬克宏。

報導回顧，馬克宏一直以來，都認為歐洲的安全，不能完全交給美國保護，甚至於6日，在電台節目上稱，美國也是歐洲要防範的對象。

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