馬克宏籲歐洲軍事自主防範美國　川普：簡直侮辱！

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普再度於推特上,發表引人注目言論。他批評,法國的國家安全政策,簡直在侮辱美國。

川普表示,法國總統馬克宏日前剛建議,歐洲應該組成自己的軍隊,來從美國、中國、以及俄羅斯手上,守護歐洲。他指控,馬克宏的言論簡直侮辱美國,並用批評口吻,建議歐洲國家應該公平負擔北大西洋公約組織費用,而不是讓美國進行實質上的補貼。

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!