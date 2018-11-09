奧斯陸自由論壇明登場：臺灣是蓬勃發展且成功的民主社會

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）亞洲首次的奧斯陸自由論壇將於明（10）日在臺北舉行，俄羅斯民主運動人士弗拉基米爾・卡拉穆爾札今（9）日在記者會上盛讚臺灣是蓬勃發展且成功的民主社會，臺灣的民主成功故事也推翻了許多人對於民主體制的錯誤觀念。

創始於2009年的奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum），明日將在臺北登場。多年來在俄羅斯提倡民主價值及公平選舉，也公開反對普丁政府的民主運動人士卡拉穆爾札（Vladimir Kara-Murza ）表示，沒有比臺灣更適合舉辦亞洲第一場奧斯陸自由論壇的地方了。

卡拉穆爾札指出，臺灣是蓬勃發展且成功的民主社會，臺灣的民主化歷程推翻了對於民主及自由的刻板印象，包括認為民主是西方社會的產物，亦或是某一些國家或民族，像是亞洲社會，沒有辦法承載民主政治等錯誤想法。

奧斯陸自由論壇由總部設於紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）主辦，是一個致力於促進全球人權倡議社群的網絡。而此次在臺北舉行的論壇，也特別納入科技議題，邀請科技領域的演講者與談如何運用科技增進民主社會及人權價值。

人權基金會策略長亞歷克斯・格拉德斯坦（Alex Gladstein）也表示，選擇臺灣舉行論壇，除了因為臺灣是民主的燈塔，也是因為臺灣的科技業在全球具有領導地位。

科技專題講者戴偉平（Bill Tai）便指出，科技的力量在於它能加速所有事情的發生並且使事情的規模擴大，不論是往好或壞的方向發展。

本身為美國矽谷創投家的戴偉平也以臉書（Facebook）為例，表示臉書曾經有好幾年的時間被大家認為只是一個無害、有趣的應用軟體，直到人們揭露它被用作影響公眾輿論的工具，「民主社會對此的應變往往較為緩慢，但當社會上開始有人意識到問題，並且這樣的人達到一定數量時，就會產生改變。」

長期批評柬埔寨首相洪森（Hun Sen）腐敗獨裁的專政，且積極爭取女性權益的柬埔寨異議人士莫淑華（Mo Sochua），則呼籲人們要抵抗任何想要剝奪國家民主、人權及自由的政權或個人，即使對象是像中國一樣的強權。

至今仍流放海外不得返回家鄉的莫淑華也提及，「柬埔寨雖然距離臺灣只有四小時的飛行航程，距離不算太遠，但對我來說卻非常遙遠，因為我不能回家。」

奧斯陸自由論壇每年5月在挪威舉行旗艦活動，近年也開始在世界各地舉行衛星活動，包括美國紐約、南非約翰尼斯堡等，今年則是首度在臺灣舉行。10位講者將在明日的論壇中，透過對話及演說，和全球分享推廣人權、自由、民主的經驗，全程也將在官網上直播。

除了演講之外，論壇還包括科技工作坊、傳媒及創意展，以及自由交流等活動。臺灣民主基金會執行長廖福特也將出席活動，他表示，「人權基金會選定臺灣舉辦這場國際論壇，顯示臺灣在亞洲是一個很重要的民主、人權國家。」