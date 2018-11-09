肉形石出發南半球！故宮153件文物　2019踏上澳洲開展

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）故宮文物將首次踏上南半球！位於澳洲雪梨的新南威爾斯州美術館（Art Gallery of New South Wales）將於明年2月至5月，展出故宮經典收藏共153件，其中包含超人氣的文物肉形石。

澳洲雪梨的新南威爾斯州美術館已於官網公布，將於明年2月至5月，故宮文物2019年將到新南威爾斯州美術館展出。故宮副院長李靜慧今(9)日也證實這項消息，屆時人氣文物肉形石將赴澳洲展出。

中央社報導，故宮文物過去曾到法國、美國、德國、奧地利、日本借展，2019年故宮文物將赴澳洲展出，是故宮文物首次到南半球。

故宮書畫處長劉芳如表示，明年故宮將有153件文物赴澳洲，器物約80多件、書畫約50多件、文獻9件，目前確定故宮人氣文物「肉形石」及「明孝宗坐像」都在借展名單當中。

劉芳如指出，過去故宮文物借展，都是以精品展形式展出，但這次文物赴澳洲，改以策展的方式呈現。雙方在討論借展名單時，便以2年前在故宮展出的「華夏藝術中的自然觀」，作為赴澳洲展的架構。

有趣的是，先前故宮文物赴日本展出，日本人最希望能看到「翠玉白菜」，相對於澳洲，這回提出的第一展品反倒是「肉形石」，不同國度對一菜、一肉各有喜好。

澳洲提出的第一展品是「肉形石」，然而，先前故宮文物赴日展出時，日本人最希望能看到「翠玉白菜」（圖取自國立故宮博物院網頁www.npm.gov.tw）