求職大小事！薪資未達4萬雇主應告知　違者最高開罰30萬

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）立法院已初審通過就業服務法部分條文修正草案，明定職缺的未來經常性薪資未達新台幣4萬元，雇主應公開揭示或告知薪資範圍，杜絕薪資面議的情形，違者最高可處30萬元罰鍰。

中央社報導，立法院社環委員會初審已通過就業服務法部分條文修正草案，明定未來經常性薪資未達新台幣4萬元的職缺，雇主應公開揭示或告知求職者薪資範圍，杜絕薪資面議的情形，違者最高可處30萬元罰鍰。

為保障國民就業機會平等，立法院社會福利及衛生環境委員會（簡稱社環委員會）下午初審通過就業服務法部分條文修正草案（簡稱就服法草案）。草案明定，未來雇主在招募或僱用員工，職缺經常性薪資未達4萬元，應公開揭示或告知其薪資範圍，違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

提案的國民黨立委林為洲表示，各大求職網及報紙求職廣告，雇主常以薪資面議做為薪資待遇條件的敘述，社會新鮮求職者面對資訊不對等，通常會壓抑薪資，損害工作權，薪資面議等於是低薪幫兇，損害勞動市場發展。

林為洲說明，勞動部統計台灣目前平均起薪約為2萬6000元，最高者為3萬6000元，因此以最高平均起薪為基準，並設定4萬元以下須公告或通知求職者最低薪資，以杜絕薪資面議資訊不對稱的情形發生。