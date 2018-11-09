櫃買中心開放以「組織及團體憑證」登入「創櫃板籌資系統」認購股票

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心積極優化創櫃板籌資系統功能，繼今年6月開放投資人可24小時認購創櫃板股票後，今開放投資人以「組織及團體憑證」登入系統認購創櫃板公司股票。

過去「創櫃板公司籌資系統」開放以「自然人憑證」、「工商憑證」或「金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）」登入該系統，一般自然人、公司型態之投資人或持有金融機構所簽發憑證之投資人可使用前開憑證登入該系統認購創櫃板公司股票，櫃買中心自即日起優化該系統，增加開放以「組織及團體憑證」登入系統，使學校、財團法人、社團法人、行政法人、自由職業事務所等非公司型態之組織或團體亦可透過籌資系統認購創櫃板公司股票，增加可認購創櫃板公司股票投資人之廣度，更利於新創企業籌資，達成創櫃板扶植新創企業成長之目標。

投資人欲瞭解更多創櫃板股票認購及繳款方式之投資人，可進入「創櫃板專區」網站(http://www.tpex.org.tw/web/gisa/)項下的「創櫃板簡介」點選「創櫃板專區股票認購及繳款方式說明」瀏覽相關說明。如有意認購創櫃板公司股票，可至該專區，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業。