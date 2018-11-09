炮竹一聲慶排燈節　印度新德里空汙霾害雪上加霜

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）為慶祝排燈節（Diwali），印度北部城市阿約提亞（Ayodhya）撒拉育河岸（River Sarayu）6日點燃了逾30萬座燈盞，打破金氏世界紀錄，各地更大放炮竹，點亮夜空。然而，印度人歡慶佳節的同時，卻也正為環境帶來致命危害。

《美聯社》報導，印度首都新德里的空氣品質8日升至危險層級，整座城市籠罩在的有毒霧霾中，猶如黃沙漫漫。民眾燃放炮竹後，空汙惡化不啻雪上加霜。

據美國駐印度使館資料，新德里空氣中的懸浮微粒含量高出WHO安全標準20倍，恐使心肺疾病益加嚴重。印度官方稱，霧霾是農人焚燒稻梗及節慶炮竹所致，預計汙染物可望於未來二至三日散去。

儘管印度最高法院勒令民眾只能於7日晚間8至10時燃放炮竹，並規定商家能販售汙染性較低的鞭炮，但民眾顯然置若罔聞。

印度有關單位本周試圖透過街道灑水等措施降低煙塵，新德里地區的燃煤發電廠也遭關閉。其他政策包括：要求公車經過該地區時必須出示合格的碳排放文件，違者將受罰；十年以上柴油車輛不得上路；8至10日嚴控柴油卡車進入新德里，僅載運食品蔬菜類之卡車得以駛入。

若到了下周，天空依舊一片霧茫茫，印度中央汙染防制單位考慮人工降雨。

印度民眾燃放炮竹慶排燈節（圖／美聯社）

新德里飽受霾害之苦（美聯社）