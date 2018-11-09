馬英九「新三不說」 蔡英文：嚴重傷害台灣主權！

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）前總統馬英九日前在馬習會三周年紀念活動上演講拋出「新三不」政策，引發政壇譁然，蔡英文今（9）日下午召開記者會批評馬英九在「錯誤的時空環境底下」，做出傷害台灣主權的事情，無視中國對台灣的打壓不斷。

馬英九7日提出的「新三不」論述，內容是「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」；陸委會發言人邱垂正8日率先回應表示，台灣未來選擇權屬於人民，不能做為政治交換籌碼。

總統蔡英文9日也召開記者會回應「新三不」論述。她表示，馬在三年前馬習會上，國人就對他一向堅持的「一中各表」態度產生了質疑，認為他未堅守「一中各表」的立場，事隔三年，馬卻提出「新三不」做了更大的讓步。

蔡英文認為馬的「新三不」是在一個錯誤的時空環境底下，所做的一件傷害台灣主權的事情，尤其現在大家都知道這段期間中共對台灣的打壓不斷，在此情況下卻提「新三不」，是在對中國及國際社會送出一個錯誤的訊息，那就是「中國的打壓是有效的」；她批評這對台灣的傷害很大，更何況此言出自前總統之口。

蔡英文接著指出，這段期間，中國對台灣的打壓是有目共睹，包括外交上奪走我們的邦交國、剝奪我參與國際組織的權益、軍事恫嚇、以及散播假訊息製造台灣民間的對立等等，更是持續不斷的進行。

值此時刻，蔡英文呼籲，台灣更需要的是團結一致對外，馬在這個時刻說出這樣的話，「確實不恰當」，她也提醒馬英九要注意身為前總統在主權維護的責任。

蔡英文記者會末也質問國民黨，為何對馬英九的「新三不」噤聲，做為一個最大的在野黨，在此嚴肅議題上應與台灣人民一同堅守主權、堅持立場，這也是她對最大在野黨的期望。