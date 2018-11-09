〈時評〉核電不能解決空汙問題，核電是台灣不能忍受的未爆彈

在2018年11月8日，作者看到一篇文章「空汙攻陷台灣西半部「紫爆」 台大醫：「只能努力推動續用核電」

其文章論點是用核電取代火力發電進而降低空汙。但這根本是沒有參考客觀數據、自以為是的「定性不定量」說法，不討論成效有多少的言論，這種無知的言論自欺欺人就算了，還誤導民眾，這種沒有根據的情緒言論，充斥在台灣的各大媒體，會讓人民更加無知且混亂。

以下指出該文章的錯誤為何？

【空汙主要來自境外，而非火力發電】

我們要先知道空汙主要是來自境外，請參考文章「空汙中的PM2.5主要來自境外，而不是汽機車與火力發電」，​以及從圖1可知空汙的37%是來自境外，並可從圖2、3知道境外空汙來源確實來自中國。

圖1 取自環保署

2018/11/8/10:00的空氣情況，取自windy

圖2：

由圖可知各大汙染源來自中國，而氣壓圖顯示這些汙染會吹向台灣。欲觀察動態影像可點下述連結：

一氧化碳動態、粉塵動態、二氧化硫動態。

圖3：2018/11/8/15:00的空氣情況(PM2.5)，取自Berkeley Earth。

由圖1可以很明顯知道空汙來自發電不多，僅佔5%，而空汙37%是來自境外。所以該文「空汙攻陷台灣西半部「紫爆」 台大醫：只能努力推動續用核電」提到的「推動核電來降低空汙」根本不合理。

因為就算全用核電也僅能降低約5%空汙，但是不管在金錢上、或是危害上，用核電是弊大於利。況且台灣的安全管理真的沒問題嗎？我們可以從普悠瑪事件得知台灣人的管理能力，同時我們也知道日本是相當謹慎的國家，但連日本都有發生福島核災，我們難道要相信台灣的核能會很安全嗎？

【核輻射的危害】

核電有許多安全問題，單就核電廠的核輻射的部分就已經足以讓人拒用。國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, 簡稱IAEA)建議在核災發生時應以核電廠為圓形中心，畫定疏散圈，半徑80公里的範圍。日本與美國在2011年4月共同監測資料顯示，輻射物質的擴散距離遠超過20－30公里，而且在60公里外都還可以測到相當高的劑量！

再由圖4可知，水資源的影響會大到200公里，將近半個台灣。從過去的歷史案件告訴我們，如果台灣發生核災問題，不管是核一、核二還是核四，只要發生問題，整個北台灣一直到雲林，東部會到花蓮，都是核災範圍，那麼台灣還適合用核能發電嗎？我們還能說核能對台灣是安全的嗎？顯然支持核電的人，在討論安全的邏輯上不僅沒有清楚暸解情況。更別提如果加上核三廠的覆蓋範圍，台灣幾乎無處可逃，見圖5。

圖4

圖5

參考資料：臺灣環境保護聯盟 2012 年

今週刊揭發台灣核四廠潛藏的四大「人為災難」 文：羅弘旭/研究員陳兆芬

【發電與空汙的關係】

參考106年的發電比例，核能僅佔9.3%，火力(燃氣、燃煤、燃油)佔82.6%，見圖6。可以做這樣的討論，如果火力發電佔82.6%才產生5%的空汙(見圖1)，如果讓火力發電佔100%才產生約6%的空汙，也就是增加1%。若讓核能發電佔100%，假設不產生空汙，但也只降低6%的空汙，可以發現「挺核減空汙」根本是不看數據的胡扯！反而讓台灣增加許多核能問題的風險，以及人力成本及建造成本、後續處理成本。

圖6：取自台電

【台灣如何降低空汙】

參考相關文章「空汙問題根本是電力問題！」，以及參考圖7，可以發現各類車產生的空汙約21%，而最大的空汙來源(37%)是境外(中國)，暫無能力解決，而其他部份的空汙不可避免，如果要解決問題，必然是從燃油車轉向電力車下手。

圖7

特斯拉CEO伊隆・馬斯克Elon Musk(註1)說過：「把同類化石燃料，比如天然氣，把它輸送到發電廠發電，會有60%的綜合燃燒效率，但如果放在加天然氣的內燃機中，目前為止最高的綜合燃燒效率只有20%。即使考慮到傳輸過程中電量的損耗，電動汽車加發電廠的方案對內燃機直接燃燒也有著明顯的優勢，這還沒有考慮汽油、柴油、天然氣從石油中提煉過程中所消耗的能源。另外，風電、水電、太陽能發電這些可持續能源發電方式對能源的利用率一直在顯著提升。換句話說，他們在總發電量中所佔的比重會越來越大，而內燃機燃燒效率的提升，在很多年前就遇到了瓶頸。」

文章來自「電動車真的環保嗎？」

換句話說，汽機車與發電廠的燃燒效率比較結果是，汽機車燃燒效率差，會產生許多廢氣。我們可以理解同等重量的燃料下，發電廠會產生40%的廢氣，而汽機車會產生80%的廢氣，空汙量相差將近兩倍。

如果台灣用電力車取代燃油車，將有可能由21%降低到約10%的空汙。

註1：伊隆·馬斯克簡介：美籍和加籍企業家、SpaceX的創辦者、及特斯拉汽車和PayPal的聯合創辦人、SolarCity的主席。

【哪裡還有電：減少線損】

哪裡還有電？我們應該開源節流，開源部份 ：臺灣已經進行各項綠能發電，而節流部分可參考行政院長賴清德指出的內容「未來逐步減少南電北送、讓北部自給自足」。內文提到：「立委賴瑞隆指出，2017年線損的電量高達88.3億度」，該線損數據與台電2017年報告總發電量2,310.8億度(見圖6)，討論線損比率是3.8%。

如果我們可降低線損，是否意味著不用依靠核電，或是廢核之後，用火力或綠能就能補上缺口。

【結論】

「以核養綠」根本是個錯誤講法，認為「火力發電是空汙主因」也是錯誤，認為「挺核取代火力發電，進而降低空汙」更是錯誤講法。

核電僅佔總供電量的9.3%，全面廢除核電後，用「火力發電」及「其它綠能發電」、以及「南電北送的線損解決(3.8%)」，要補上9.3%的電力缺口絕對綽綽有餘，若全用火力發電也僅只是將5%增為6%的空汙量。

來自中國的境外空汙(37%空汙量)或許現階段台灣無法解決，但各類車輛的空汙(21%)，可以用電力車解決。作者認為即便是用火力發電會增加些許空汙，但是可以大幅降低各類車輛造成的空汙，參考特斯拉總裁Elon Musk的內容，台灣的汽機車空汙應可由21%降到約10%的空汙(下降10%)。故火力發電加上電力車，還是比核能發電來的安全、便宜、更有效降低空汙(核電頂多降低6%空汙)。

有關空汙、核能發電、火力發電的相關問題，為了安全性我們一定要廢核，而電力缺口應該找出正確問題(如：線損)並加以解決，而空汙的問題可以由電力車解決，故現階段應該用火力及綠能補上核電缺口(9.3%)，以及研發有用的電力車，來降低空汙。

請「廢核增火增綠增電力車」，而不是「以核養綠」及「續核降空汙」，核電對台灣來說是一顆不能忍受的未爆彈。