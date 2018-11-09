(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（8）日報導，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）被川普要求辭職的消息。由於新的司法部長，可能會干擾通俄門案特別檢察官穆勒的調查，因此美國民衆表達強烈不滿，甚至聚集在街上抗議，要求川普尊重司法。

日本《NHK》報導，當地時間昨日，受到美國自由派團體號召，全美各地民衆上街遊行，抗議川普的行為，其中華府白宮前，大約聚集了500人。

根據報導，民衆訴求，川普不應該超越法律，並要求守護法律和民主主義。

一位男性告訴《NHK》記者，他非常擔心，川普會不會逼迫穆勒停止調查通俄門案，並認為除非確定川普清白，否則調查都應該繼續下去。

有關本事來龍去脈，請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/11/08 09:40）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普在推特上表示，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）已辭職，並暫由司法部長幕僚長惠特克（Matthew Whitaker）接任。他表示，日後會再另行公佈正式人選。

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well.... 113,690 3:44 - 2018年11月8日

美國暫任司法部長惠特克（Matthew Whitaker）（美聯社）

根據《美聯社》等媒體公佈的塞申斯辭呈，他是應川普要求辭職，因此實際上是被開除。

美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）辭呈（美聯社）

日本《NHK》回顧，川普一開始，是因為塞申斯支持他的反移民政策，以及建設所謂的美墨長城，才將他選為司法部長。

然而，根據日本《時事通信》報導，川普之後，開始因通俄門調查問題，對塞申斯感到不滿，甚至直接指名批評他。因此他的離開，可能為日後該案的調查，帶來重大變化。

報導回顧，塞申斯在成為司法部長前，曾與俄羅斯駐美國大使接觸過，卻沒有向美國國會報告，因此議員質疑，並決定指派司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein），負責調查通俄門案。

美國司法部副部長羅德·羅森斯坦（Rod Rosenstein）（美聯社）

另外，根據《華盛頓郵報》分析，由於副部長羅森斯坦仍在位，因此在他轄下負責調查通俄門的特別檢察官穆勒（Robert Mueller III），目前應該不會被替換，儘管川普似乎也很不滿意他們。

特別檢察官穆勒（美聯社）

川普逼司法部長請辭 全美民衆暴怒上街抗議