川普逼司法部長請辭　全美民衆暴怒上街抗議

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨(8)日報導,美國司法部長塞申斯(Jeff Sessions)被川普要求辭職的消息。由於新的司法部長,可能會干擾通俄門案特別檢察官穆勒的調查,因此美國民衆表達強烈不滿,甚至聚集在街上抗議,要求川普尊重司法。

日本《NHK》報導,當地時間昨日,受到美國自由派團體號召,全美各地民衆上街遊行,抗議川普的行為,其中華府白宮前,大約聚集了500人。

根據報導,民衆訴求,川普不應該超越法律,並要求守護法律和民主主義。

一位男性告訴《NHK》記者,他非常擔心,川普會不會逼迫穆勒停止調查通俄門案,並認為除非確定川普清白,否則調查都應該繼續下去。

有關本事來龍去脈,請參考稍早報導。

(發稿時間:2018/11/08 09:40)

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普在推特上表示,美國司法部長塞申斯(Jeff Sessions)已辭職,並暫由司法部長幕僚長惠特克(Matthew Whitaker)接任。他表示,日後會再另行公佈正式人選。

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....

113,690