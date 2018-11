(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中國煽動馬紹爾群島在野黨?媒體報導,馬紹爾群島總統希爾達·海妮(Hilda Heine)指控,她的反對者統統受到來自中國的壓力。

英國《衛報》報導,本周馬紹爾群島參議院,決定將在下周,展開對海妮的不信任投票。根據報導,反對黨指控,海妮不顧國内外反對聲浪,將虛擬貨幣定為該國法定貨幣。

對此,《衛報》報導,海妮反對此指控,駁斥其為毫無理論基礎,並指控中國控制馬紹爾的反對黨,試圖在該國内製造「國中國」(country within our own country)。

報導介紹,海妮告訴紐西蘭媒體,那些希望她下台的參議員,統統和某位中國商人有密切關係。她表示,該商人希望在朗格拉普環礁(Rongelap atol),建造外國投資客的商業天堂,但由於這會加強中國在太平洋島嶼國的影響力,以及增加洗錢風險,因此馬紹爾政府予以拒絕。

另外,根據《衛報》,海妮還表示,做為政府,一定要遵守自己的法律正當程序,並維護主權獨立完整。

海妮説明,她認為自己能夠平安度過下周的不信任投票。

馬紹爾群島是台灣的邦交國,因此若海妮所稱的親中派議員,成功讓她下台,則勢必會影響我國與該國的外交關係,以及我國國際地位,值得關注。

總統蔡英文(左2)訪問馬紹爾資料照。蔡總統和馬紹爾總統海妮(Hilda C. Heine)(右2)共同見證兩國外交部長簽署「總統獎助學金計畫基金瞭解備忘錄」和「移民事務與防制人口販運合作瞭解備忘錄」,深化兩國夥伴關係。(中央社資料照)

馬紹爾群島總統:中國商人買通國會議員 我們必須捍衛主權完整!