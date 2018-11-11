簡又新專欄 – 從能源永續發展看全球能源需求

從能源使用的現況談起

在這個時代，大家對能源的議題十分關切。根據英國石油公司於去(2017)年做的統計，全世界能源消耗總量為135億噸的油當量，主要能源來自煤炭、天然氣、石油、水力、風力等。在這些能源中，熱質的計算單位均有差異，為方便統計及量化，以石油每單位熱質的可揮發能量為計算基準。

其中，化石燃料占85%，又以石油為大宗，預計未來總能源需求將會持續成長。以先進國家來說，能源與經濟成長雖逐漸脫鉤，相行開發中或落後國家，還是以使用低成本的化石燃料為主。台灣近幾年來，已經有慢慢脫鉤的趨勢；而中國為最大的煤生產與消費國，污染也相對較多，所以每個國家的狀況不盡相同。而在OECD的國家，目前化石燃料的使用量占55%，估計到了2040年還是會持續使用，並以煤、石油為最大宗，台灣亦跑不掉此格局。

在開發原油的狀況下，無論是地底還是海底，都需下重本去開發，但這些值不值得投資，就需要考量到供需問題和投資經費與利益間的計算。另外有一個很大的限制，就是於2016年11月生效的《巴黎協定》後，大家開始進行減碳的工作，即使美國宣布退出，仍不影響簽署國減碳及能源轉型的決心。

這個協定的本身是造成全球能源發展的關卡，特別是對能源、科技的影響較大。若2050年人口攀升到100億，與今相比增加20億人，在能源使用上會是龐大的負擔。無論是在台灣還是其他國家，經濟快速發展也造成中產階級的數量增加，而這些中產階級隨著生活品質提升，用電量也跟著上升，預計能源需求會比西元2000年多出一倍。

再生能源發展的共同問題

屬於開發中國家的中國，在經濟發展過程中仍需大量使用能源，以煤礦為主，但能源效率並不理想。要知道一個國家的能源效率就看它的能源強度，也就是生產一單位的GDP需要多少能源。中國大陸在能源使用上如果與世界平均相比，約是1.5倍，若與OECD的國家相比則是2倍的能源。但中國大陸近年來固有能源效率提升，已逐年改善中。

現在全世界再生能源的開發、成長和使用最多的都是中國大陸，然而再生能源裝置一般而言都未建置在人口密集區，因此當發的電未能輸送出去，且沒有適當高壓電傳輸設備的情況，就無法作有效率的電力供應。若是風力發電則會造成棄風現象，相同的概念還有棄水和棄光，也就是放棄了這些再生能源所產生的電力。

如果以風來說，去(2017)年中國的棄風電量為419億度左右，比起台灣去年整年度使用的240億度電還要多。平均起來棄風量佔12%。新疆與甘肅等地的棄光則是73億度電，平均占6%。我們借鏡中國這些能源發展過程，台灣在發展再生能源的同時，應注意上下游的銜接。參考國外的處理方式，往往會把這些電賣給鄰國或是自己儲存起來，如此一來要考慮的就是供需平衡與儲電技術，以降低能源上的浪費。

以德國與丹麥成功發展再生能源為例，台灣是座孤島，不像這二個國家可以將多餘的再生能源輸出到其他國家，或是在缺電時向鄰國購買。因此，需調整自身的優缺點，進行合理的布局來發展能源。台灣未來還是會以化石燃料為主、再生能源為輔，但如何去組合配套就亟需討論。能源組合為能源轉型最重要的關鍵，避免在有限資源下產生能源浪費。全世界都在經歷這個充滿未知與挑戰的轉型過程，我們需要共同學習與努力。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。