大貓熊入境隨俗　團團圓圓立冬進補

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）昨(8)日是立冬，傳統上有「立冬補冬，補嘴空」的習俗。那麼生活在台灣的野生動物，如大貓熊團團與圓圓呢？牠們是如何進補的呢？

台北市立動物園表示，同一物種亦有不同個性，大貓熊「團團」一直給人憨厚、天然萌的形象，加上吃東西時非常注重「隱私」，總是背對著大家吃東西，因此有「背殺」男神的封號。

▲大貓熊。(照片來源：台北市立動物園)

女兒「圓仔」就不太一樣了，小妮子總是喜歡在大家面前吃得津津有味，有時保育員特意把東西放在較隱密的地點，她反而會去把東西叼到大家看得到她的地方吃起來，讓專程來探望她的粉絲們更容易聚焦。

天氣越來越冷，時令已經來到了立冬，「圓仔」也有自己的補冬食譜。在戶外活動場，「圓仔」會折下滿滿的茄苳仔，然後快樂地享用。保育員表示，「圓仔」真的長大成熟了，今年沒有漫無目的毀樹，而是看到茄苳仔時，才會忍不住去取食，甘甜的茄苳樹仔顯然是「圓仔」最愛的戶外進補零食。

北市立動物園呼籲，不論是「團團」愛背對著吃東西，還是「圓仔」愛熱鬧，每個生命都擁有著獨特且不同的個性與想法，我們都應該予以尊重。歡迎大家到動物園看動物好朋友時，多一份順其自然，多一些尊重與關懷喔！

大貓熊「團團」吃茄苳樹葉。(照片來源：台北市立動物園)