新北耶誕城　下周五奇幻開城　歡樂47天不間斷!

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一年一度的「新北市歡樂耶誕城」將於16日(五)起至明(2019)年1月1日止，持續47天點亮新北。今年主題為太空星球，大走科技藝術風，共分為四大燈區，其中幻彩星系(站前廣場)的燈區特別與紐約藝術家合作展出LED互動裝置「The Pool」；波力星系(萬坪公園)則有小朋友最愛的「波力POLI」現身，此外，今年更首度將絕美燈區延伸至府中商圈，超夢幻燈區空前華麗登場！

位於板橋車站站前廣場「幻彩星系」燈區，首度運用德國尖端科技點控系統打造全臺唯一的巨型LED球體藝術裝置「迷幻星球」，超過10萬顆以上的LED燈點在夜晚變幻出的千變萬化的耀眼燈光，並自11月17日(六)開始於半點及整點演出色彩奪目的迷幻燈光秀，民眾還可走進星球體中間，感受被滿滿銀白燈飾包圍的夢幻情境

靠近板橋車站北二門方向的展出區，今年與知名紐約互動媒體藝術家Jen Lewin合作，於臺灣首度展出過去曾現身於雪梨燈光藝術節(Vivid Sydney)、美國火人祭藝術節(Burning Man)、伊斯坦堡燈光藝術節(Istanbul Light Festival)、布拉格聲光節(Signal Festival in Prague)等活動的互動藝術裝置「The Pool」，此次在耶誕城中也被賦予了一個充滿夢想與希望的中文名稱－「許願星池」，由LED Pad所組成的裝置，藉由感應踩踏重力，就會變幻不同的燈光顏色。

在萬坪公園燈區，今年邀請遠從韓國到來、首度在臺灣免費戶外公開展出的「救援小英雄波力POLI」，現場設有7座的拍照裝置, 「救援小英雄波力POLI」人偶也將於12月1日至12月2日現身市民廣場的「童趣嘉年華」。

今年除了「桑塔星系」、「幻彩星系」及「波力星系」三大燈區之外，更首度將燈區延伸至捷運環狀線板橋站－「環狀星系」，採用點控式網狀LED燈替捷運軌道牆面換上新裝，並透過動態圖像設計讓原本單調的軌道牆增添美感與趣味，周邊也同時設置多座結合捷運與耶誕意象的藝術裝置。

去年耶誕城引爆IG打卡熱潮的「藍色時光隧道」，今年更一口氣用四種不同顏色的燈飾，分別打造了四條空前絕美的隧道，包含：浪漫玫瑰金的「金澄星橋」、夢幻粉色的「紅粉星橋」、迷幻冷白的「銀河星橋」，以及科幻藍的「藍光星橋」！此外，在板橋車站B1連通道也以流動燈飾塑造出一顆顆流星劃過天際的「閃閃流星夜空」，可望成為耶誕城相當熱門的拍照點。