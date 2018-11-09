衛福部推「照服員共聘制」　每日照護費用平均減輕46%

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為減輕家屬照顧及經濟負擔、增加照護效能與照護品質，同時降低院內感染率。衛福部透過計畫徵求，組成跨領域專家團隊(含醫院管理、護理及成本分析專家)，先針對有意發展友善照護模式或已具有發展經驗之醫院進行訪視，共同研議完成輔導指標。

自106年7月起衛福部透過座談會、諮詢輔導等方式，號召了34家醫院響應計畫之推動: 包括19家區域教學、9家地區教學醫院、以及6家地區醫院。

分析這34家醫院推動「友善照護模式」之特色，其照顧服務員(以下稱「照服員」)與病患之照顧人力之配比以1:4最多。「照服員」多採白、夜兩班制(一班12小時)。

另就各院針對共聘之收費顯示，平均每位介於800至1,200元(依據城鄉差距、收住規模及聘僱來源等因素而有不同)。

也就是說民眾如採共聘方式，聘僱「一對多」照顧服務員，較之前採「一對一」方式聘僱看護，每日照護費用支出平均可減少約46.1%，大大減輕其經濟負擔。

若以4個病患共聘一個照服員為例，每位家屬每天僅需分攤1,200元（一天共需支出4,800元）即可聘僱兩位照服員輪日夜班。照服員不須24小時工作，在充分休息下更有助於照顧品質，收入及工作量穩定，投入意願也大幅增加。

衛福部強調，住院照顧共聘模式是鼓勵「因地制宜、因院創新」，總計有以下5個好處：

一. 提升照顧品質-有利被照顧者

二. 減輕照顧負擔-有利家屬

三. 減輕工作負荷-有利護理人員

四. 減少院內感染-對醫院有利

五. 促進照顧人力更有效率地運用-對長照制度有利。

透過本計畫也找到國內較具可行性之友善照護照護模式，及影響醫院自主永續經營之關鍵，例如服務提供之量能、推動科別或對象、穩定照服人力來源、合宜的收費與醫院首長的支持等。

衛福部呼籲目前已獲獎肯定之醫院繼續並擴大規模推廣外，期望未來醫院推動更大程度的照護共聘與管理機制，以嘉惠更多需要的民眾，更有助於高齡社會中之醫院營運。

住院友善照護模式參與之34家醫院名單如下 (資料來源: 衛福部官網)