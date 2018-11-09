桃市參與式提案計劃結果出爐   移工最愛運動會   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市政府勞動局辦理「外籍移工友善措施提案計畫」，於10月12日至10月28日進行網路及實體投票，票選結果於11月7日出爐，第1名為「運動會和文化藝術」，其次依序為「中文與英文課程」及「桃園移工生命故事拍攝」。獲選的提案將邀集提案人一同參與設計規劃，納入2019年桃園市政府勞動局計畫並執行，其他未獲選但票數接近的提案也將納入明年辦理活動的參考。

本案除了擴大提案類別及範圍外，亦邀請國際學生擔任雙語引導員，使移工在討論過程中能以母語順暢溝通、表達意見，並讓國際學生從中瞭解桃園市政府在友善移工政策的具體作為。

此外，更組成執行委員會協助提供建議，成員包含研究移工權益之學者、NGO代表、移工團體、審議民主推動者、勞動局代表等，其中特別邀請去年參與提案的移工加入，讓移工能更理解計畫執行及運作情形，會中也獲得許多寶貴意見。

執行團隊除了利用假日在桃園及中壢火車站設置投票站外，也在桃園移工人數較多的工廠、移工宿舍及各項活動如東南亞電影節、外籍移工才藝競賽、移工體育競賽等設置投票攤位，此次參與投票的越南籍移工佔38%、菲律賓籍移工佔27%、泰國籍移工佔18%、印尼籍移工佔10%、桃園市民佔5%。