〈時評〉厲害了 這個國

厲害了，這個國，「愛好和平」全世界第一名──鄰國選總統，它以發射導彈煙火當「賀禮」；它連監獄裡的囚犯都有國際認證的諾貝爾和平獎得主。這樣的國家有多「愛好和平」，還用說嗎？

厲害了，這個國，講人權，世界各國無出其右──它的國家主席習近平在答覆BBC記者有關人權的提問時表示「在人權問題上，最大的發言權在各自所在國的絕大多數人民」，這個習主席忘了後面幽默地補上一句「我國的絕大多數人民是失聲、噤聲的」！不過，有鑒於這個國連監獄裡都有一大群用生命在捍衛人權的維權律師，可見得這個國是「最講人權」的。

厲害了，這個國，「教育素質」全球最高──這個國，時時以人民的思想教育為念，為了精進人民的「教育素質」，不惜本錢將上百萬「思想有問題」的維吾爾族「同胞」送進「再教育營」。另外，一般國家監獄裡的囚犯，多的是三教九流之輩、為非作歹之徒，不是殺人勒索的、偷竊搶劫的、性侵的、販毒的，就是魚肉鄉里的地痞流氓或招搖撞騙的騙子，這個國家監獄裡卻多的是作家、律師和大學教授！連監獄囚犯的教育水準都獨步全球了，整個國家人民的教育素質，還能不全世界首屈一指嗎？

厲害了，這個國，全世界「醫療最先進」──它有全世界最新鮮、最健康、經驗最豐富的活體器官移植，不是「醫療最先進」，做得到嗎？

厲害了，這個國，全世界它最有「愛心」──它不僅對大量想換肝、腎、心、肺的同胞提供服務，對外國人也同樣愛心不打烊，真是名副其實的「愛心無國界」！另外，今年7月3日在法國普羅旺斯博尼（Bonnieux）教堂外矮牆上拍照時「一失足成千古恨」的該國海航集團董事長王健，其所持有的14.98%海航集團股份（約值17億美元），依該公司12名董事去年7月簽署的承諾：「如果他們中的任何人離開集團或在任職期間死亡，其持股將由海南省慈航公益基金會在紐約和海南的分公司共享」，已順理成章全部捐贈給慈航公益基金會。見微知著，這個國的「愛心」，世界第一當之無愧！

厲害了，這個國，全世界，它「科技最先進」──這個國的阿里巴巴創辦人馬雲，對仿冒假貨得意洋洋說「中國假貨品質比真貨好」，光憑這一句，中國是全世界「科技最先進」的國家無庸置疑矣！

集全世界最「愛好和平」、最「講」人權、「教育素質最高」、「醫療最先進」、最有「愛心」、「科技最先進」於一身的中國，厲害了！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）