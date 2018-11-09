結合優質與創新　陳建仁：台灣精品獎就是產品的奧斯卡獎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）第27屆台灣精品獎頒獎典禮今(9)日上午在逾500位嘉賓的見證下，隆重展開。台灣副總統陳建仁表示，今年共有245家企業獲得「台灣精品獎」，他們都是台灣產業的佼佼者。

▲台灣副總統陳建仁。(照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣副總統陳建仁致詞時表示，近年來，全球產業面臨全新挑戰，蔡英文總統上任後，積極推動「5加2產業創新計畫」及「新南向政策」，以創新的精神搭配台灣產業既有的優勢條件，結合政府與民間的力量，多管齊下突破重圍。

他還說，兩年多來，我們確確實實已經看到台灣各項經濟指標的提升及出口的成長，而投資增加也帶動了產業需求及貿易復甦。近期，瑞士世界經濟論壇（WEF）發表的評鑑結果，台灣是世界四大創新強國之一，政府會繼續努力保持此一榮譽。

陳建仁說，台灣精品獎是由政府推動的一項非常重要的產品選拔，目前已辦理27屆，不僅是國家級、具指標性的年度重要選拔活動，也是台灣產業智慧、科技及創新價值產品的展示平台，可以說是台灣產品的奧斯卡獎。

陳建仁進一步的表示，每年得獎的產品可使用「台灣精品」標誌，透過經濟部的「台灣產業形象廣宣計畫」，在目標市場進行多元整合行銷宣傳推廣，讓世界看見台灣精品的優質與創新，進而喜愛、購買台灣的產品。

陳建仁說，在本年度獲選的472件台灣精品中，有高達7成的得獎產品屬於政府「5加2產業創新計畫」的範疇，包括亞洲‧矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械及國防航太等相關產業的優質創新產品，顯見台灣產業在技術、功能、設計上都落實了創新與突破的精神。

▲經濟部次長王美花。(照片由台灣英文新聞拍攝)

經濟部次長王美花表示，我們有很好的品牌，如巨大機械(Giant)、美利達(Merida)，但是我們有更多的是眾多的隱形冠軍。因此我們需要用一個共同的品牌把大家推銷出去，「台灣精品」做了快30年，看起來非常受大家的歡迎。在這一年多來，貿協在推運動行銷，經濟部都看在眼裡，而這個行銷手法也非常的成功，這個也符合現代人對品牌的認知。

▲外貿協會董事長黃志芳。(照片由台灣英文新聞拍攝)

外貿協會董事長黃志芳分享參加今(2018)年，以「台灣精品」品牌贊助德國柏林舉辦的馬拉松比賽的經驗。他說，台灣在柏林馬來松42公里的賽道，距離終點最後2公里處設立了大型台灣精品的拱門，地上貼有大型的台灣精品的地貼，吸引到上萬參賽者的目光。

他表示，今年柏林馬拉松產生了破世界記錄的選手，原來的馬拉松紀錄是2小時2分，肯亞籍選手以2小時1分39秒，打破世界記錄。而這位選手在通過終點的拱門時，腳踏在台灣精品地貼上，這個畫面透新聞媒體轉播到全世界好幾億觀眾的視界裡，連帶的也把台灣形象推向國際。

「第27屆台灣精品獎頒獎典禮」是由經濟部指導，國際貿易局主辦，外貿協會執行的活動。該活動除邀請到台灣副總統陳建仁等貴賓致詞外，還邀請到駐外使節與商務代表及台灣精品獎獲獎廠商等嘉賓，見證台灣精品頒獎盛會。得獎的金銀質廠商將有機會參加2019年，外貿協會在國內外約100場的行銷活動，宣傳品牌、爭取商機，並為台灣產業提升國際形象。

▲台灣副總統陳建仁(中)與第27屆台灣精品獎金質獎得主合影。(台灣英文新聞拍攝)

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