行政院擬適度放寬移工引進機制   力促台商回流   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促更多台商回台投資，行政院長賴清德於11月8日在國發會報告後指示，對於有意回流廠商，力求簡化流程，詳細盤點潛在土地來源，並請勞動部研議適度放寬外勞機制，以促產業升級轉型，活絡國內經濟。

由國發會陳美伶主委組成專案小組，研擬「歡迎台商回台投資行動方案（草案）」，於10月25日及11月6日邀各部會，以企業需求為導向，共同討論土地、水電、人力、人才與資金等措施，以積極協助台商回台投資，活絡國內經濟。

行政院院長賴清德表示，本案將有別於以往吸引台商回台作法，重點在於由需求端驅動，提供客製化單一窗口服務，並以創新作法滿足廠商用地需求、充裕企業所需人力，同時協助台商快速融資。

對於有意回流廠商，打造客製化服務，並力求簡化審核機制，縮減行政流程，加速台商回台扎根。未來將由投資台灣事務所提供一條鞭的專人服務，確保企業投資設廠能在最短的時間內完工投產。

至於土地方面，除透過推動現行措施滿足廠商用地需求，另應詳細盤點未來3年，甚至5至10年的潛在土地來源，以持續充裕產業用地。

在優先促進本國勞工就業原則下，賴院長也請勞動部研議適度放寬移工引進機制，並考量返台廠商及本土廠商應一體適用。

賴院長表示，由於製造業可創造優質機會，並帶動包括服務業在內的各產業部門發展，因此各國政府皆致力推動製造業回流，這次美中貿易衝突創造了台商返台的需求，請各部會務必化被動為主動，主動解決廠商提出的需求，並把優質台商吸引回來。